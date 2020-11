Paroles des femmes coupées en réunion, remarques sur leur tenue vestimentaire ou rappel systématique de leur vie familiale, les élues de Haute-Garonne sont nombreuses à attester de la récurrence de ces comportements sexistes. Toute jeune conseillère départementale en 2015, la socialiste Camille Pouponneau se souvient ainsi d’une réunion à laquelle elle participe sans son binôme du canton 7 Arnaud Simion, par ailleurs premier adjoint de Colomiers. « Le président de l’association m’a présentée comme la secrétaire de l’élu départemental, souvient-elle avec agacement. Depuis, Camille Pouponneau est devenue maire de Pibrac. « Désormais, on me reconnaît et je n’ai plus eu droit à cette remarque. Par contre, on continue à me renvoyer à ma féminité » s’exaspère la pibracaise qui regrette les évocations répétées sur ses tenues.

