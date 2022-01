Vous l'ignorez sans doute, mais il ne vous reste plus que quatre jours pour donner votre avis sur le volet environnemental de la troisième ligne de métro à Toulouse. Un projet de 27 km de long entre Labège et Colomiers, pour la bagatelle de 2,7 milliards d'euros au minimum. Ouverte le 15 décembre, l'enquête publique sera close le 28 janvier. Une cinquantaine de documents sont disponibles sur le site de la commission d'enquête , mais plus pour très longtemps.

Ce volumineux dossier, plusieurs collectifs l'ont analysé sous toutes les coutures pour savoir si cette infrastructure permettra réellement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Leurs conclusions, auxquelles Mediacités a eu accès, sont mortifères pour le projet phare du maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Le collectif Faiseurs de ville a par exemple relevé deux erreurs majeures dans l’analyse d’impact présentée au public : une sous-estimation des émissions de gaz à effet de serre liées à la construction et une surestimation de la baisse des émissions de gaz à effet de serre à Toulouse liées à son utilisation.

Un chantier au moins deux fois plus polluant

Selon Tisséo, la construction de la troisième de ligne de métro va engendrer l’émission de 200 000 tonnes d’équivalents carbone (tC02eq). Cette unité de mesure permet de quantifier l’effet climatique de différents gaz à effet de serre. Par comparaison, le chantier devrait donc émettre autant de polluants que 16 600 Français en un an.

En se basant sur les données disponibles et sur la méthodologie Carboptimum utilisée dans le cadre du chantier des lignes de métro du Grand Paris Express en 2012, le collectif Faiseurs de ville estime que le chantier toulousain pourrait émettre entre 383 000 et 620 000 tC02eq, en fonction des matériaux employés dans la construction. D’après le collectif, la sous-estimation de Tisséo s’explique par « plusieurs lacunes et approximations ». Par exemple, l’analyse officielle ne prendrait en compte ni les émissions de gaz à effet de serre des équipements des voies et des tunnels (rails, traverses, câbles), ni le mortier de bourrage, ni les rames de métro, ni les parties aériennes du tracé, ni la consommation des engins de chantier.

Dans sa conclusion, le collectif retient finalement l’hypothèse de 480 291 tC02eq d'émissions liées au chantier. « Ce calcul ne considère que les plus gros postes d’émissions du chantier, préviennent les Faiseurs de ville. Le chiffre réel sera nécessairement plus important une fois intégrées les émissions annexes (équipement des stations, travaux supplémentaires, déplacements des autres engins de chantier…). »

Des effets positifs surestimés

Voilà pour les effets environnementaux négatifs du projet. Qu’en est-il de ces aspects positifs ? Le collectif relève d’abord une incohérence majeure dans le nombre de déplacements que la future ligne de métro est censée permettre d’éviter. L’étude de Tisséo en compte 73 000 quotidiens, soit 531 000 km parcourus en voiture en moins chaque jour. Problème, c’est deux fois plus que le chiffre annoncé par... Tisséo lui-même. Son site internet communique en effet sur 250 000 km évités chaque jour. Une estimation reprise également par Fabienne Cresci, directrice générale des services de Tisséo Collectivités, dans un entretien publié par le groupement des autorités responsables de transport.

L’Atmo, organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air, estime quant à elle que le projet TAE permettrait d’éviter 211 000 km par jour. « L’origine de cette différence d’évaluation des déplacements évités n’est pas justifiée dans le dossier et devrait donc être expliquée par Tisséo », observe le collectif. Interrogé par Mediacités, l’un des rapporteurs de l’enquête publique ne peut que reconnaître l’étrangeté de l’écart. « Il y a effectivement une incohérence, reconnaît Christian Nival. Quel est le bon chiffrage ? C’est bizarre. Il faut des explications. »

Des explications, nous en avons demandé à Tisséo. L'autorité organisatrice des transports urbains à Toulouse brandit le code environnemental pour botter en touche. « Pendant cette période, c'est la commission d'enquête qui conduit l'enquête publique conformément à l'article L 123-13. Le cas échéant, si elle l'estime utile, la commission d'enquête peut demander au maître d'ouvrage de communiquer des documents. Dans le respect de ce cadre juridique défini par le code de l'environnement, le maître d'ouvrage ne répondra pas aux demandes des médias », explique son service de presse à Mediacités. Pourtant, rien dans l'article en question n'interdit explicitement à un maître d'ouvrage de répondre aux médias alors qu'une enquête publique est en cours.

Des voitures aussi polluantes aujourd'hui qu'en 2070

500 000, 250 000 ou 211 000 kilomètres par jour, le chiffre est d’importance, car il permet d’évaluer les émissions de carbone évitées par ces déplacements automobiles remplacés par des déplacements en métro. Or, là encore, Tisséo serait trop optimiste. « L’étude utilise un facteur d’émissions pour ces véhicules de 230 g CO2eq par km. Cela semble déjà largement surévalué par rapport à la flotte actuelle, mais le problème est surtout que ce facteur d’émissions reste constant jusqu’en 2070 », souligne le collectif. Pour le dire simplement, un véhicule neuf polluerait autant aujourd'hui que dans cinquante ans. Les constructeurs automobiles peuvent aller se rhabiller.

En réalité, « l’évolution naturelle du parc automobile et le renouvellement des véhicules thermiques, dont la vente sera interdite à partir de 2040 en France, par des véhicules électriques va entraîner une diminution constante des émissions du parc et donc réduire progressivement l'impact des déplacements évités, remarque Raphaël André, l’un des membres du collectif Faiseurs de ville. Nous estimons que le facteur d'émission sera de 125 g CO2eq par km à l’entrée en service de la troisième ligne et diminuera jusqu’à 47 g CO2e/km en 2050 en accord avec le scénario prospectif de l’Ademe. »

« Les chiffres de l'enquête sont insincères. »

La conclusion du collectif est sans appel : « Le dossier d’enquête publique dresse un bilan trompeur du projet en laissant penser que les émissions de la construction seront compensées cinq ans à peine après la mise en service de la ligne de métro grâce aux déplacements en voiture évités ». Bien au contraire, le bilan carbone ne serait pas positif avant 2085.

« Cela contrevient à l’objectif de réduction de 44 % des émissions de gaz à effet de serre des transports de l’agglomération toulousaine en 2030 inscrit dans le Plan Climat (PCAET) », alertent les Faiseurs de ville. « Les chiffres de l'enquête sont insincères. Il y a un défaut d'information du public. L'enquête devrait être refaite avec les vrais chiffres, ajoute Raphaël André. Si le bilan est négatif, comme nous le montrons, il faut abandonner la troisième ligne de métro ou contraindre plus fortement l'usage de la voiture en ville pour accélérer le report modal. »

Un avis partagé par d'autres associations

Les Faiseurs de ville ne sont pas les seuls à dénoncer ce « bilan trompeur ». Émissions de gaz à effet de serre sous-estimées, bénéfices surestimés, dans sa contribution à l’enquête publique, le collectif Infos Actions Toulouse en arrive aux mêmes conclusions : « En 2050, le projet aura émis 375 000 tCO2eq. Il va à l’encontre de la stratégie nationale bas carbone. Il est donc néfaste au climat et donc à l’environnement. Nous demandons donc l’annulation de ce projet. » Pour Robert Mebaoudj, son porte-parole, les rapporteurs de la commission d'enquête doivent « a minima émettre une réserve et imposer à Tisséo de refaire ses calculs ». Ce collectif demande qu'une contre-expertise soit réalisée par des experts indépendants. « Cela n'a aucun sens de demander aux Toulousains de donner leur avis sur une étude trompeuse », ajoute Robert Mebaoudj qui n'exclut pas que des recours puissent être déposés contre le projet.

Du côté d'Alternatiba, un mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique, on « hallucine » devant les erreurs du dossier constitué par Tisséo. « Que cela soit par incompétence ou volontairement, c'est grave, car cela va mobiliser tout le budget de Tisséo, déplore Ariane Laude, référente de l'association sur cette thématique . Nous demandons la suspension du projet pour l'aménager afin qu'il respecte les objectifs climats dans le cadre d'un nouveau plan de déplacement urbain. »

L'association Les Amis de la terre a également travaillé aussi sur le sujet. Un groupe d'étude a été constitué depuis un an. « Le chantier de la troisième ligne va générer une telle quantité d’émissions de CO2 qu’il ne permettra à Toulouse de réduire ses émissions de CO2 qu’à partir de 2058, estime l'association. Jusqu’à cette date, la troisième ligne ne va faire qu’augmenter le bilan de nos émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du transport. Il faudra 30 ans pour que les trajets réalisés en métro plutôt qu’en voiture compensent l’énorme dette carbone du chantier ». Et de pointer un cruel paradoxe : « Lors des Accords de Paris, les États ont défini l’objectif de réduire par quatre nos émissions de CO2 d’ici à 2050. À Toulouse, nous allons investir 2,7 milliards d’euros dans la troisième ligne de métro pour en être toujours au même point en 2058 en termes d'émissions de CO2. »

Un dernier point reste à aborder. En février 2020, la troisième ligne de métro a été déclarée d'utilité publique (DUP), notamment en raison de sa capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette promesse étant drastiquement contestée, la DUP pourrait-elle être remise en cause à son tour ? Interrogée sur ce cas de figure, la préfecture de Haute-Garonne se mure elle aussi dans le silence. Un silence bientôt perturbé par le grondement souterrain des tunneliers.