Heureusement pour Jean-Luc Moudenc, son portrait n'orne pas les mairies de toutes les communes de Toulouse Métropole. Dans le cas contraire, les climato-activistes du mouvement Action non violente Cop21 (ANV Cop21) auraient pu être tentés de lui faire le même sort que celui d'Emmanuel Macron. Depuis 2019, quelque 150 photographies officielles du président de la République ont été décrochées, selon le décompte de Reporterre, pour dénoncer l'inaction de l’État dans la lutte contre le changement climatique.

Faute de cadres sur les murs, la branche toulousaine de ce collectif proche de l'association Alternatiba n'est pas restée les bras croisés à Toulouse. Dans la nuit de samedi 22 à dimanche 23 janvier, une vingtaine de membres d'ANV Cop21 ont lancé une fausse campagne publicitaire dans les rues de la ville pour annoncer la mise en place par Toulouse Métropole de mesures climatiques tout aussi imaginaires. D'après nos informations, plusieurs dizaines d'affiches reprenant les codes graphiques de la collectivité ont été installées dans les panneaux publicitaires gérés JC Decaux sur la commune. De quoi tromper son monde au premier abord. La supercherie a ensuite été éventée par Actu Toulouse dimanche en fin de journée.

« Mise en place d'un moratoire sur les projets routiers » ; « déploiement d'un RER Toulousain dès 2024 » ; « mise en œuvre d'un Réseau Express Vélo complet dès 2026 » ; « rénovation thermique de 10 000 logements par an » ; « extension de 1 000 voitures en auto-partage dès 2023 » ; « abandon des nouveaux centres commerciaux en périphérie » ; « conditionnement de toutes les décisions à leur impact carbone »... Les annonces étaient d'une adéquation aussi radicale que surprenante pour la collectivité gérée par Jean-Luc Moudenc. « Ce sont des mesures que nous jugeons nécessaires pour se hisser à la hauteur de l'enjeu mais que Toulouse Métropole refuse d'envisager aujourd'hui », écrivent ces activistes dans un communiqué.

Pour ANV-Cop21, l'action du conseil métropolitain est insuffisante. En témoigne, le bilan de mi-parcours du Plan climat air énergie (PCAET) dressé jeudi 22 janvier, à Toulouse. « Le Plan Climat définit une liste d'actions dans le but de faire baisser les émissions de gaz à effets de serre (responsables du réchauffement climatique) de 40 % d'ici à 2030 sur le territoire de la métropole, rappellent les militants d'ANV-Cop21. Or d’après le bilan qui a été présenté, à 8 ans de l'échéance, les émissions n'ont diminué que de 3 % et les actions engagées conduisent sur une baisse de 9 % en 2030 au mieux. Ce qui est bien loin de l'objectif », déplorent ces activistes.

Dans La Dépêche du Midi, Jean-Luc Moudenc a reconnu que les efforts n'avaient pas produit les résultats escomptés, tout en se félicitant que cela soit moins pire qu'ailleurs : « chez d’autres, malgré leurs actions, la situation s’est dégradée. Il faut prendre les points positifs comme des encouragements à aller plus loin ». En attendant la mise en place d'un « Plan Climat dopé » cet automne, Toulouse Métropole a tout de même annoncé quelques nouvelles mesures : doublement du budget alloué à la prime vélo ; mise en place d'un plan d'actions en faveur de la logistique urbaine ; doublement du nombre de conseillers en rénovation énergétique pour rénover 7 500 logements par an ; installation systématique de panneaux solaires sur les bâtiments de la collectivité ; et réunion annuelle d'une conférence sur le climat pour suivre les avancées.

Un gout de trop peu

Des mesures toujours insuffisantes selon ANV-Cop21. « Tout cela reste trop timide alors qu’il nous faut réduire les émissions de 37% en 8 ans !, écrivent les activistes dans un communiqué. Le seul projet d'envergure est la troisième ligne de métro, mais son chantier va être extrêmement polluant et son empreinte carbone est négative même après 50 ans ! Sans compter le coût pharaonique de cette ligne qui empêche de financer tout autre projet. Il faut un plan global des transports qui articule plusieurs solutions : RER, vélo, bus en site propre, autopartage, etc. »

ANV-Cop21 regrette également que « les actions prises poussent surtout vers l'utilisation de la voiture électrique » et qu'il y ait « peu d'avancées sur les infrastructures cyclables », notamment concernant le Réseau Express Vélo promis depuis 2014.

Selon La Dépêche du Midi * , la mairie de Toulouse aurait déposé une plainte et demandé le retrait des affiches.