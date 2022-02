Fin juillet 2020, un panneau de permis de construire est accroché au portail d’une vieille maison de maître située au 44 rue Jean-Arlaud, dans le quartier Côte Pavé, cher à Jean-Luc Moudenc. « On l’a découvert du jour au lendemain. On est aussitôt allé voir les services de l’urbanisme et c’est là qu’on a appris qu’un nouveau groupe scolaire allait voir le jour », se remémore Alexia Hérault, présidente de l’association Protection du Quartier Côte Pavé.

C’est donc là, dans cette vieille bâtisse attenante à un parc de 6 694 m², que compte s'installer l’école Garonne-Pyrénées, implantée actuellement sur l’avenue des États-Unis. Le déménagement sur les hauteurs de la Côte Pavé lui permettrait de passer d'une école primaire de 120 élèves à un groupe scolaire hors contrat de 450 élèves, avec un collège en prime.

Très discret, l'établissement coche toutes les cases d’un membre de l’ Opus Dei . L’école a été fondée en 2014 par deux couples membres de l’Opus Dei. Elle est gérée par l’Atefip, une association dont le président, Thierry Laffon de Mazières, est père d’un jeune homme ordonné prêtre de l’Opus Dei en 2018. Enfin, elle applique l’enseignement de Saint-Josémaria, le fondateur de l’Opus Dei… Malgré ces liens, l'école « n’est pas pour autant à ce jour reconnue comme une œuvre de l’Opus Dei », remarque Hervé Gaignard, le vicaire général du diocèse de Toulouse.

Malgré nos demandes répétées par téléphone et par mail, ni la direction de l’École Garonne-Pyrénées ni l’Atefip n’ont donné suite à nos demandes de précisions.

80 à 130 véhicules/heure supplémentaire en heure de pointe

Rue Jean-Arlaud, le projet n'a pas séduit les riverains. Le 18 septembre 2020, un peu moins de trois mois après la délivrance du permis de construire, 25 d'entre eux déposent un recours gracieux pour demander au maire l’annulation de l’autorisation, accordée le 23 juin et affichée un mois plus tard en plein été. « On a motivé notre demande par le fait que matin et soir, c’est déjà l’enfer pour se garer et pour circuler dans le quartier », détaille Alexia Hérault. En cause, la forte affluence causée en bas de la rue Arlaud par les activités du lycée privé Sainte-Marie des Champs (750 élèves) et de l’école primaire Sainte-Thérèse (410 élèves), elle aussi privée.

Le maire avait deux mois pour répondre aux riverains. Pas de réponse. En l'espèce, ce silence équivaut à un rejet de leur demande. « Pour retirer un permis, il faut que celui-ci soit illégal. Or la jurisprudence, abondante sur ce sujet, considère de manière constante que les conditions générales de circulation dans un secteur ne peuvent fonder un refus de permis de construire », argumente le service com' de la mairie de Toulouse. À la demande des riverains, la mairie a cependant accepté de diligenter une étude de circulation.

Le document, dénommé « Diagnostic Rue Jean Arlaud » a été rédigé en octobre 2020. Il confirme les craintes des habitants. « Le niveau de circulation dans la rue est déjà élevé pour une voie à sens unique avec 280 véhicules/heure en heure de pointe du matin. Une augmentation de 80 à 130 véhicules/heure supplémentaire en heure de pointe sera difficile à absorber par la rue Arlaud, ainsi que les rues voisines », expliquent les auteurs de l’étude, qui pointent aussi que « l’ensemble des voies du secteur risque de charger : volume de circulation, saturation en stationnement, fortes difficultés de croisement. Un effet d’entonnoir au bout de la rue Arlaud qui cumulera les problèmes ».

Le conclusions des services municipaux sont sans appel : « Au regard de la situation et des difficultés observées, l’ajout d’un établissement scolaire dans la rue Arlaud va encore dégrader les conditions actuelles et renforcer les problèmes de circulation et de stationnement sur des voies déjà sous pression ».

Mettre la charrue avant les bœufs

En toute logique, ce diagnostic aurait dû être antérieur à la délivrance du permis… « La conclusion des études de circulation menées en octobre était effectivement réservée, mais les échanges qui ont suivi avec le porteur de projet ont permis d’esquisser des pistes de solution permettant d’atténuer l’impact du projet », rétorque la mairie de Toulouse.

Ces « pistes de solutions » se trouvent en fait dans une notice rédigée par l’association gestionnaire de l’école, intégrée dans sa demande de permis de construire. Mediacités se l’est procurée. Au chapitre « Besoins en stationnements », on apprend qu’en raison de la future station Côte Pavée de la troisième ligne de métro (dont la mise en service attendra 2028 au plus tôt), le personnel encadrant viendra « soit à vélo, soit à pied, soit en transport en commun ». Les élèves profiteront eux aussi des transports en commun. Et au final, il n’y aura qu’ « une place de parking », laquelle sera en fait dédiée aux personnes en situation de handicap…

Peu convaincus par ces arguments, les riverains ont attaqué l’autorisation de construire donnée par le maire devant le tribunal administratif de la ville, le 21 janvier 2021. L’affaire est en attente.