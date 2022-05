Presse, tourisme, transports : Jean-François Portarrieu cumule les dossiers… et les indemnités

LÉGISLATIVES 6/10 - SÉRIE : LE BILAN DES DÉPUTÉES ET DÉPUTÉS DE LA HAUTE-GARONNE. Le député qui revendique un fort ancrage local a un bilan mitigé sur la presse et plutôt maigre sur la question du tourisme. Et contrairement à ce qu'il avait promis, il n'a pas hésité à cumuler mandats électifs et rémunérations.