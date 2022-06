Sa priorité

Le sujet de la dépendance des personnes âgées, malades ou handicapées a été la grande cause du mandat de Monique Iborra. La parlementaire haut-garonnaise a été investie en août 2017 d’une mission sur les Ehpad par la commission des Affaires sociales. Après ce rapide état des lieux du secteur, l’élue a produit, en mars 2018, un rapport d’information plus conséquent, avec Caroline Fiat, députée La France Insoumise de Meurthe-et-Moselle. Leurs conclusions relèvent « une insuffisante adaptation de notre société à la réalité et aux conséquences du vieillissement », un manque de personnel médical formé et un sous-effectif chronique dans les Ehpad. Parmi leurs 31 propositions, les deux députées recommandent de rendre obligatoire un nombre de 60 équivalents temps plein d’aides-soignantes et d’infirmières pour 100 résidents « dans un délai de quatre ans maximum », ce qui représenterait un doublement des effectifs.

Dans la foulée, le président de la République a annoncé une loi sur la dépendance avant 2020. Malgré les espoirs suscités chez les acteurs du secteur,