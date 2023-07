Pollution de l’air : Toulouse échappe de peu à la ZFE

Les 44 000 Toulousains détenteurs d’un véhicule Crit’Air 3 peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils pourront continuer à émettre du dioxyde d’azote dans les rues de la ville en 2025. À l’occasion de la présentation d’un rapport sur la ZFE, cosigné par Jean‐Luc Moudenc, le gouvernement d’Élisabeth Borne a annoncé un assouplissement du dispositif imaginé en 2019 pour réduire la mortalité liée à la pollution de l’air.

Et pourtant, selon une étude du Centre pour la recherche sur l’énergie et la propreté de l’air (CREA), citée par Euroactiv, plus de 70 000 personnes meurent chaque année en France des conséquences de l’inhalation de particules fines (PM 2,5) et dioxyde d’azote (NO2) émis par les véhicules. Aligner les limites en vigueur en France (20 μg/m3 pour les PM 2,5 et 40 μg/m3 de NO2) sur ce que l’Organisation mondiale de la santé recommande depuis 2021 (5 μg/m3 pour les PM 2,5 et 10 μg/m3 pour le NO2) permettrait de diminuer cette …