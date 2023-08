Qui sont les néo‐Toulousains ? Le sujet est un de ces marronniers dont la presse a le secret, mais pour ce guide dédié aux nouveaux habitants de notre ville, on ne pouvait faire l’impasse sur cette question mainte fois posée.

Quatrième ville la plus peuplée derrière Paris, Marseille et Lyon, Toulouse est en passe de doubler cette dernière dans les prochaines années. Et pour cause : avec ses 493 500 habitants (recensement Insee 2020), Toulouse est, depuis 2014, la commune qui accueille le plus grand nombre de nouveaux habitants en France.

« Nous avons gagné 5 300 habitants par an entre 2014 et 2020 et presque autant entre 2009 et 2014, avec un pic à 5 900 ces dernières années, jamais observé depuis 1968 », énumère Marie Molinier, démographe à l’Agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse aire métropolitaine (AUAT). Loin derrière, suivent Montpellier (+ 4 000) et Nantes (+ 3 800). « Notre croissance est très dynamique depuis des décennies, mais la ville connaît un regain d’attractivité depuis le début des années 2000 », précise la démographe. Entre 1999 et 2020, la population toulousaine a gagné près de 108 000 habitants.

Les trois quarts de cette croissance démographique reposent sur le solde naturel, c’est-à-dire les naissances, et le quart restant sur le solde migratoire. Ce dernier représente le nombre d’arrivées d’habitants, aussi bien en provenance de la ville voisine que d’un pays étranger. En l’occurrence, quatre nouveaux arrivants à Toulouse sur dix viennent de la région Occitanie …