Deux surveillants (AED), un principal adjoint et un conseiller principal d’éducation (CPE): voilà les quatre postes manquants depuis plusieurs années au collège Maurice Bécanne, dans le quartier Croix de Pierre. Des moyens urgents jugés « absolument nécessaires » par le personnel et les parents d’élèves pour améliorer les conditions d’étude et de travail dans cet établissement classé REP, où les effectifs ont augmenté de près de 25 % en quatre ans.

Cinq nouvelles classes ont été ouvertes ces dernières années, dont une classe Ulis (dédiée à la scolarisation d’élèves en situation de handicap) et une classe d’accueil pour les élèves non francophones. Cette année, une classe supplémentaire de sixième s’ajoute encore aux 17 existantes. Cette rentrée, le collège compte 420 élèves contre 339 élèves en 2019.

80 élèves en plus en quatre ans

« Malgré cette augmentation, nous avons toujours le même nombre d’assistants d’éducation, une seule CPE, pas de principal adjoint et les mêmes locaux. C’est insuffisant face à un tel afflux, soulignent le personnel du collège et la FCPE, dans un communiqué. 80 élèves en plus mais pas d’adulte supplémentaire, la conséquence est évidente : un accroissement des violences, des incivilités, des situations de harcèlement, davantage de décrochages, et une agitation quotidienne difficile à supporter tant pour les élèves que pour les personnels. »

Bruits dans les couloirs et perturbations des cours, nombre d’exclusions et de retenues en hausse, difficultés dans la gestion administrative quotidienne… Déjà mise à rude épreuve depuis deux ans, la communauté éducative craint …