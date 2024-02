À Toulouse, on peut se dire « humaniste », « sensible » et « profondément touché » par la situation des « familles et enfants à la rue durant l’hiver », tout en assumant de mettre des bâtons dans les roues à des citoyens s’acharnant à mettre ces personnes à l’abri.

C’est, en l’espèce, l’esprit pour le moins paradoxal d’une lettre de cinq pages, que Jean‐Luc Moudenc a adressée, fin janvier, aux parents d’élèves des écoles Bonnefoy et Michoun. Le maire ex‐LR de Toulouse y justifie son attitude face à la réquisition de ces deux établissements par le collectif Jamais sans toit pour y loger des familles sans abri.