L’information, de taille, est sortie dans La Dépêche du Midi le 14 mars. Mais elle est noyée au milieu de l’entretien accordé au directeur général des Laboratoires Pierre Fabre, Eric Ducourneau. Ce dernier y reconnaît la participation financière de son entreprise dans la construction de l’autoroute entre Toulouse et Castres, dans un article qui évoque plus généralement les investissements du groupe en Occitanie. Et un bilan 2023 caractérisé par une belle croissance à l’international.

« Avec la CCI du Tarn et une douzaine d’autres entreprises locales, nous avons rejoint la société Tarn Sud Développement, qui a pris une participation minoritaire (5,3%) dans Atosca en août 2023 », admet le directeur général. Au passage, il qualifie le projet d’« indispensable pour que le bassin de Castres‐Mazamet puisse se développer dans les décennies à venir » et minimise cette participation financière. L’apport de ces actionnaires tarnais ne serait que de 8,6 millions d’euros et le groupe Pierre Fabre n’attendrait aucun bénéfice de cette participation « si ce n’est le droit de regard sur le respect des engagements environnementaux par le concessionnaire ».

Curieusement, cette révélation n’a pas été mise en valeur par le groupe de presse de la famille Baylet, alors qu’elle confirme des soupçons qui pesaient déjà sur Pierre Fabre, suscitant …