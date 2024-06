Circo pivots, disparitions et amabilités… Carnet de campagne en Haute‐Garonne #1

Dix sortants et 63 prétendants. La lutte pour les dix sièges de députés est aussi courte que rude. D’ici au premier et au second tour, les 30 juin et 7 juillet prochains, Mediacités se propose, chaque vendredi, de décrypter une sélection d’évènements de la semaine écoulée.

Picardie Debout s’engage en Haute‐Garonne

Trois semaines de campagne électorale, cela oblige à faire des choix et avec les moyens du bord. En témoigne ce courriel de Picardie Debout, le mouvement de soutien lié au député LFI de la Somme, François Ruffin, qui appelle militants et sympathisants du Nouveau Front populaire à se concentrer sur trois circonscriptions de la Haute‐Garonne.

« Nous avons identifié des circonscriptions « pivots », susceptibles de basculer à quelques voix près, écrit Picardie Debout. Dans votre département, l’urgence est de faire gagner les candidats Arnaud Simion (Léguevin et alentour), Christophe Bex (Muret et alentour) et Jacques Oberti (Revel et alentour) dans les 6e, 7e et 10e circonscriptions de la Haute‐Garonne. » De fait, en 2022, le scrutin s’est joué à quatre voix près dans la 6e, à une centaine près dans les deux autres.

L’autre circo pivot

La 3e circonscription est la plus disputée avec pas moins de onze candidats. Nettement battue de 5 000 voix au second tour par la députée Renaissance sortante Corinne Vignon, Agathe Roby (LFI) espère l’emporter cette fois, ou du moins améliorer son score. « Si on gagne ici, cela voudra dire que le Nouveau Front populaire aura une majorité dans le pays », prédit‐elle. Pour y parvenir, la conseillère municipale d’opposition toulousaine s’est à nouveau associée à Aurélien Taravella comme suppléant. « C’est le seul …