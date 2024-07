Législatives 2024 : Qui a été élu en Haute‐Garonne ?

Le Nouveau Front populaire a quasiment réussi son pari en Haute‐Garonne. Dans un contexte de participation en légère hausse (72 % contre 71 % au premier tour), aucun député d’extrême droite n’a été élu à l’issue du second tour. La coalition des gauches remporte huit circonscriptions. LFI maintient ses quatre députés sortants. Europe Écologie, également. Le Parti socialiste gagne deux députés. Pour la coalition présidentielle, c’est la décrue. Ses représentants passent de quatre à deux.

Les résultats à Toulouse

1ere : Hadrien Clouet

Dans la première circonscription, Hadrien Clouet (LFI‐Nouveau Front populaire) est réélu député avec plus de 49 % des suffrages (94 % des bulletins dépouillés). Il devance Elodie Hobet (Ensemble) qui réunit 15 143 voix (27,47 % des suffrages) et Lola Chambelin (RN), 12 625 voix et 22,9 % des suffrages. Au premier tour, il avait recueilli 26 985 voix contre 16 063 pour Elodie Hobet et 12 636 voix pour Lola Chambelin.

Né à Aix‐en‐Provence, ce sociologue de 33 ans est un proche de Jean‐Luc Mélenchon. Il a contribué aux présidentielles 2017 et 2022 du candidat LFI, puis a participé à l’élaboration du programme de la Nupes aux législatives 2022. Il est élu cette année‐là député de Haute‐Garonne sous cette bannière, avec 54,12 % des voix au second tour.

2e : Anne Stambach‐Terrenoir

Dans la 2e circonscription, Anne Stambach‐Terrenoir (LFI‐Nouveau Front populaire) est réélue …