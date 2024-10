Le développement des transports en commun patine à Toulouse. Et ça ne plaît pas à Deux Pieds Deux Roues (2P2R). L’association a analysé minutieusement l’enquête Mobilités 2013–2023, dont le rapport final a été publié discrètement en juin dernier par Tisséo. Il en ressort qu’en une décennie, le nombre de déplacements en transports en commun n’a augmenté que de 5 % dans la commune et de 1 % à l’échelle de l’aire toulousaine.

Malgré le doublement de la ligne A du métro, le prolongement du tramway jusqu’à Beauzelle, la mise en service du téléphérique Téléo et de nouvelles lignes de bus Linéo, la part modale des transports en commun est même en légère baisse dans la commune. « Alors qu’on espérait une hausse spectaculaire de la part modale des transports en commun, elle a légèrement diminué de 2013 à 2023, de 21,2 % à 20,93 %. Quel échec pour « le 2e budget de France après Paris » ! « , déplore l’association, dans un communiqué publié au creux de l’été.

Pour 2P2R, cette contre‐performance s’explique par l’abandon de plusieurs projets par Jean‐Luc Moudenc, lors de son élection en 2014 : la prolongation de la ligne B du métro, le tramway canal, l’investissement dans le train. « M. Moudenc a quasiment tout misé sur le projet de la ligne C qui sera opérationnel en 2029, observe 2P2R. Nous regrettons qu’elle ait phagocyté le développement des modes actifs. À l’avenir, il faut éviter qu’un projet accapare autant les autres idées, les services techniques, les finances… »

Des motifs de satisfaction L’association a tout de même apprécié certaines conclusions de l’enquête. En progression de 24 %, la marche détrône la voiture comme premier mode de déplacement dans la Ville rose. Elle représente 39 % de parts modales en 2023, contre 33 % en 2013. En recul, l’automobile passe de 40 % à 31 % sur la même période. Autre motif de satisfaction, l’usage de la bicyclette progresse. Passant de 3 à 6 %, sa part modale a doublé en dix ans. « Ces deux évolutions nous confortent dans notre militantisme », se félicite 2P2R. Ces résultats s’expliquent par plusieurs facteurs : « la prise de conscience citoyenne que les modes actifs sont bons pour la santé, la planète, l’air (et le porte‐monnaie) » ; le développement du télétravail lors du confinement qui a « permis de redécouvrir au calme son quartier à pied ou à vélo » ; et les incitations financières proposées par les pouvoirs publics. « La jugulation de la voiture a pris part à l’expansion des modes actifs (stationnement réglementé, ville à 30 km/h, zones piétonnisées ou de rencontre). L’amélioration des aménagements cyclables et piétons, l’offre de location ont largement contribué à la progression des modes actifs. C’est à mettre au crédit de Toulouse Métropole », reconnaît 2P2R.

Une lecture contestée

Le président de Tisséo, Jean‐Michel Lattes, n’a pas la même lecture des conclusions de l’enquête Mobilités. Dans une lettre adressée à 2P2R, le 19 août, l’adjoint au maire de Toulouse rappelle tout d’abord l’impact de la crise sanitaire sur la fréquentation : « Sur une trentaine de réseaux français et européens, 88 % ont connu une fréquentation inférieure en 2023 à celle de 2019 (194 millions contre 199 millions de validations dans le cas de Tisséo) ».

Par ailleurs, en se basant sur la dynamique enregistrée entre le second semestre 2023 et le premier semestre 2024, soit après la période étudiée par l’enquête, il estime que « la part de marché actuelle des transports en commun est supérieure à celle relevée par l’enquête Mobilités de 2023, et donc celle de 2013 ».

Jean‐Michel Lattes conteste surtout la mise en cause du projet phare de la décennie Moudenc. Pas de « phagocytage » selon lui, puisque Tisséo a développé le réseau de surface (bus et tramway) depuis 2015 et que la fréquentation y « a cru de 23 % au cours des dix dernières années ». « La Ligne C est conçue et mise en œuvre pour constituer un maillon essentiel de l’intermodalité, ajoute‐t‐il, invitant 2P2R à participer à « la démarche de définition du futur plan de mobilité à l’horizon 2040 ».

Des projets bloqués ?

Pas de quoi convaincre l’association de promotion du vélo et de la marche à pied. Dans une lettre de réponse adressée le 3 octobre à Jean‐Michel Lattes, 2P2R affirme que les projets piétons et cyclables qu’elle promeut reçoivent une réponse défavorable quand ils sont situés dans le fuseau de la ligne C.

« Par exemple, pour les avenues Jean Rieux et Saint Exupéry, les élus et services techniques nous indiquent attendre la réalisation du métro, attendre la reconfiguration du réseau bus, attendre un éventuel changement du plan de circulation avec des sens uniques », liste Boris Kozlow, le président de 2P2R.

Même chose pour les avenues de la Gloire et de Camille Pujol où « selon les élus et services », le surplus de circulation automobile « venant des axes ayant un chantier » empêche tout aménagement. Et de citer enfin le canal du Midi, qui « a un besoin

urgent d’offrir davantage de place aux piétons et cyclistes ». « Nous pensions que le projet de Grand Parc Canal serait l’occasion de rééquilibrer l’espace en ce sens dans ce mandat. De l’aveu même de M. Chollet (dans La Dépêche du Midi, NDLR): »il faut attendre la 3e ligne de métro » », regrette Boris Kozlow.

La stagnation du transport en commun

L’association maintient également son analyse concernant l’évolution de la part modale des transports en commun (TC). Sur la commune de Toulouse, « la baisse 2013–2023 est de – 0,27 %, insiste‐t‐elle. « Vous indiquez que les statistiques ont une imprécision, on peut considérer l’évolution comme une stagnation », concède Boris Kozlow.

Qui plus est, « la part des TC couvre les usagers Tisseo et ceux des trains SNCF dans un ratio approximatif 90 % Tisseo – 10 % SNCF. Selon l’open data de la SNCF, la fréquentation de voyageurs en gare de Toulouse a augmenté de 45 % entre 2015 et 2023. Si la part des usagers SNCF a beaucoup augmenté, nous en déduisons que celle des usagers Tisseo a un peu diminué pour faire un total stable », estime le président de 2P2R.

Et de conclure : « Croyez bien que nous ne nous en réjouissons pas ; les TC pourraient entamer davantage la part modale de la voiture et permettre une meilleure synergie avec les modes doux. »

La controverse du trottoir

Interlocutrice « poil à gratter » de la collectivité en matière de transport, 2P2R n’hésite pas à renvoyer le maire de Toulouse à ses promesses. Le 20 août, par exemple, Jean‐Luc Moudenc transmet à l’association la missive d’une habitante se plaignant des cyclistes roulant sur les trottoirs au niveau du 9 boulevard de la gare, enjoignant à 2P2R de « bien vouloir sensibiliser les cyclistes adhérents (…) sur cette problématique ». Réponse de l’association : « Nous voyons bien le lieu en question : depuis votre promesse de 2e voie verte le long du Canal, en 2014, nous attendons en vain un aménagement cyclable sur ce linéaire‐là ». Dans son courrier, Boris Kozlow rapporte les retours de cyclistes assumant de rouler sur le trottoir pour « rentrer en vie à la maison », faute de piste sûre. « Nous ne savons pas quoi leur répondre, ajoute‐t‐il, d’autant que certains trottoirs étant requalifiés en voie verte, cela « brouille fortement notre message de ne jamais rouler sur le trottoir ». 2P2R a en tout cas profité de l’interpellation estivale du maire pour lui rappeler ses trois précédents courriers laissés sans réponse et pour lui demander « quand sera présenté un plan piéton et cyclable finalisé pour le Canal du Midi ? » « Les aménagements réalisés ces dernières années (Bd Monplaisir, Marne, Marquette…) vont dans le bon sens, reconnaît Boris Kozlow, mais il manque un plan plus complet et rythmé ainsi que des engagements fermes. » Peut‐être obtiendra‐t‐il une réponse lors de la réunion prévue dans les prochaines semaines avec Maxime Boyer, l’adjoint toulousain en charge de ces questions.

