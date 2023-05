Pour réduire le gaspillage alimentaire, la mairie de Toulouse a décidé de commander moins de repas que le nombre d’enfants inscrits à la cantine dans les accueils loisirs. Depuis janvier, la municipalité demande aux responsables de ces 55 structures (accueillant les enfants des écoles maternelle et élémentaire) de « procéder à des commandes réduites entre ‑5 % et ‑10 % par rapport aux inscrits par jour ». Cette consigne explicite figure dans un courriel provenant de la coordination administrative des accueils de loisirs (ADL), rattachée à la direction Enfance Loisirs.

La recommandation vient s’ajouter à la décision de la mairie de réduire les portions des assiettes à la cantine, depuis la rentrée 2021, « afin d’éviter les 30 % de nourriture jetée quotidiennement à la poubelle ». Une annonce qui avait déjà suscité la polémique et déclenché les critiques de l’opposition.

Cette fois‐ci, c’est au tour de plusieurs directrices d’accueil de loisirs (ADL), ces structures qui accueillent les élèves de maternelle et d’élémentaire pendant les petites et grandes vacances scolaires, de monter au créneau. Deux d’entre elles se disent choquées par cette mesure « scandaleuse ». « Ce qui me dérange, c’est que les familles ne sont pas au courant et paient leur repas comme avant, témoigne Karine*, directrice d’un ADL toulousain. Déjà que la gratuité a été supprimée pour les familles modestes… C’est inadmissible de faire des …