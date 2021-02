Décembre 2014. Ludovic Zientek devient maire de Bouchain, une petite ville de 3 000 habitants, à 18 kilomètres au sud de Valenciennes. La campagne a été animée. Le premier scrutin a été invalidé par le conseil d’Etat sur recours de Ludovic Zientek, et le second vote s’est joué à 16 voix d’écart seulement. C’est suffisant pour que Bouchain, commune plutôt classée à droite, bascule dans le camp socialiste.

Parmi les dossiers épineux dont hérite le nouveau maire, se trouve celui de Camel Zaïdi. Employé à la mairie depuis 2002, chef du service enfance et jeunesse, il est accusé de harcèlement sexuel par une agente, mademoiselle N. (contactée par Mediacités, celle-ci ne souhaite pas que son nom apparaisse). En contrat aidé d’adjointe d’animation, elle a travaillé sous les ordres de Camel Zaïdi (qui, lui, « n’a rien à cacher » et souhaite être cité). Elle est très jeune. Propos graveleux, avances insistantes, sollicitations de faveurs, le quinquagénaire ne fait ni dans la dentelle, ni dans la discrétion : il l’a harcelée en gestes, en paroles et par écrit.

Alors qu’elle souffrait d’un mal de gorge, il lui a proposé devant témoin son « sirop de corps d’homme ». Il a tenté de l’embrasser, il l’a suivie, il lui a envoyé des SMS non équivoques, proposant de se voir en dehors du bureau, avant de s’excuser de son comportement, puis de recommencer. La jeune femme n’en peut plus. Ludovic Zientek la reçoit et l’écoute en mars 2015. Mademoiselle N. pense saisir la justice. Le maire l’assure d’autant plus de son soutien que les langues se délient. D’autres femmes travaillant pour la mairie confirment le comportement très limite du responsable du service jeunesse. A titre conservatoire, le maire suspend Camel Zaïdi de ses fonctions, en lui maintenant son salaire. Pour lancer une éventuelle procédure de révocation, il faut une condamnation. La présomption d’innocence s’impose.

Multi-condamné mais pas coulé

Camel Zaïdi, de son côté, nie en bloc. Attestation médicale à l’appui, il se déclare en arrêt maladie et introduit un référé contestant l’arrêté de suspension de ses fonctions. Il est débouté le 19 mai 2015 par le tribunal administratif (TA) de Lille. Il revient immédiatement à la charge avec un recours, devant le même tribunal, qui rejette à nouveau sa requête, le 15 décembre 2015. Il fait appel, mais est débouté en novembre 2018. La cour administrative d’appel le condamne à payer 800 euros à la commune. Il se pourvoit en cassation, avant de se désister. Fin de partie ? Pas du tout.

Comme Camel Zaïdi ne peut plus contester . . .