« Lorsque j’ai voulu déposer plainte contre mon copain, la police m’a dit que j’allais ruiner sa vie. » En 2014, Alizée vit une relation abusive avec son petit ami. Après une énième dispute, au terme de laquelle il la jette hors de chez lui, elle se rend seule au commissariat central de Lille, rue de Marquillies. Les policiers consentent seulement à enregistrer les faits sous forme d’une "main courante". Mais derrière la porte fermée à clé de la salle dans laquelle le fonctionnaire la reçoit avec un collègue, l’affaire se complique. « Il me posait des questions intimes : la fréquence de nos rapports sexuels, ce qu’il [son agresseur] aimait au lit, ce que moi j’aimais au lit… », souffle-t-elle.

« J’ai rien vu, rien entendu, je ne suis pas là »

L’homme est âgé d’une quarantaine d’années, Alizée est à peine majeure. Pourtant, il lui propose de « passer chez elle, car il habite à côté », insistant sur le fait qu’il « s’occupera bien d’elle sexuellement ». Aux regards désespérés d’Alizée, l’autre policier présent dans la pièce au même moment répond seulement : « J’ai rien vu, rien entendu, je ne suis pas là. »

C’est grâce au hashtag #DoublePeine, sur le réseau social Twitter, que Mediacités a pu rencontrer Alizée. Lancé début septembre 2021 par Anna Toumazoff, militante féministe, il rassemble les cas de violences sexistes et sexuelles qui n’auraient pas été correctement pris en compte par des services de police . En parallèle, un site façonné fin 2021 par le collectif du même nom a déjà recueilli plusieurs centaines de témoignages anonymes.

Les commissariats incriminés sont répartis dans une centaine de villes de France, de Paris à Grenoble, en passant par Avignon, Nantes, Bordeaux. Lorsque l’on tape “Lille” dans la barre de recherche, sept témoignages résonnent avec celui d’Alizée. Tous se réfèrent à un même commissariat : le siège local de la police nationale, le “central” de la rue de Marquillies. Il est le point de convergence des Lillois en quête d’assistance, en particulier quand les postes de police de quartier sont fermés…

« C’était ma seule issue et on m’a fermé la porte au nez »

Les récits concernant Lille placardés sur le site web sont glaçants. « Il est peut-être tombé amoureux de vous pendant la soirée et il a sûrement cru qu’il y avait une possibilité », tente d’expliquer un agent confronté à un cas de viol digital. « On m’a demandé : "Avez-vous joui ?’’ », rapporte une victime de viol. Ou encore : « On m'a assuré que je devais prendre cette agression sexuelle comme un compliment. » Il y a aussi ce policier qui minimise les faits face à une femme venue exposer un viol sur un enfant de 5 ans : « Oh ça va, y’a pire quand même, arrêtez de pleurer madame ! »

Des propos ahurissants qui rejoignent le constat dressé en 2021 par le collectif NousToutes à partir de 3 500 témoignages, venant de toute la France et en majorité de femmes. Où l’on retrouve banalisation des accusations, refus de prendre la plainte ou incitation à ne pas la déposer, culpabilisation de la victime, moqueries, propos sexistes, solidarité exprimée avec la personne mise en cause…

https://twitter.com/Const_vila/status/1443208413299740675?s=20

« Il m’a fallu un an et neuf mois pour me dire que ce n’était pas moi le problème »

Pour Alizée, l’expérience a été profondément traumatisante : « C’était ma seule issue et on m’a fermé la porte au nez. » Un sentiment d’abandon partagé par Valentine, journaliste originaire de la capitale nordiste. « Il m’a fallu un an et neuf mois pour me dire que ce n’était pas moi le problème », enrage la trentenaire. Son histoire débute en août 2014, rue Faidherbe, près de la gare de Lille. Elle porte une jupe et un homme filme son entrejambe sans qu’elle s’en rende compte. Des policiers témoins de la scène l’avertissent, puis l'emmènent au commissariat rue de Marquillies pour qu’elle dépose une plainte. Dans la voiture, on lui demande pourquoi elle portait une jupe. Elle se raidit. Au procès deux mois plus tard, même refrain ; et l’accusé sort libre.

« Pendant des années, j’ai refusé de remettre des jupes. Je les avais mises au fond de mon placard. » Certes, l’up-skirting, le fait de capter des images des parties intimes, n’était pas encore réprimé par la loi (il ne le sera qu’à partir de 2018) mais c’est la manière dont elle a été traitée qui l’irrite le plus : « J’étais en colère contre mon agresseur. Mais beaucoup plus contre l’attitude des policiers : la prise en charge que j'ai subie obéissait à toutes les croyances sociétales autour de la banalité de cet acte. »

« Est-ce que vous couchez avec des femmes ? »

Devant l’entrée du “central”, il arrive que des victimes doivent patienter longtemps : « Quarante minutes avant que la personne chargée de l’accueil ne me laisse entrer », s’exaspère Adeline, 29 ans, assistante administrative. Passé la porte, l’attente se prolonge souvent dans le hall couleur hôpital du bâtiment. « Quand j’y repense, je me dis que j’aurais pu leur dire : “s’il vous plaît (...), je suis là depuis trois heures et j’ai l’anus qui saigne, alors laissez-moi passer” », témoigne une jeune femme dans un témoignage écrit envoyé à Mediacités. Quand elle est enfin reçue par un agent et qu’elle lui explique qu’elle ne veut pas nommer ses agresseurs par peur de représailles, le fonctionnaire met aussitôt fin à l’entretien.

Annelise, elle, a réussi à porter plainte rue de Marquillies en novembre 2021 pour harcèlement sexuel. Mais durant son audition, sa sexualité a été maintes fois abordée : « Est-ce que vous couchez avec des femmes ? » Contactée à plusieurs reprises, la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Nord n’a pas souhaité répondre à nos interrogations sur ces témoignages concordants - pas plus que le service d’information et de communication de la police nationale (Sicop), également sollicité. Silence au guichet !

Pour Delphine Beauvais, directrice du pôle violences faites aux femmes de l’association Solfa, le problème ne serait « pas institutionnel » et connaîtrait même une nette amélioration ces dernières années. « L’accueil dans les commissariats s’est largement amélioré depuis les Grenelles des violences [faites aux femmes]. Même si nous avons déjà eu écho de mauvaises prises en charge, pour moi il s’agit d’un souci dans les pratiques personnelles. Il y avait des agents qui n’étaient pas suffisamment formés ou au mauvais poste. Lorsque nous avions écho d’un souci au central, nous faisions remonter le problème au substitut du procureur. »

« une posture professionnelle inadaptée face aux difficultés spécifiques des femmes victimes de violences conjugales et/ou sexuelles »

Début janvier, la préfecture de police de Paris refusait de publier le rapport sur l’accueil des victimes de violences dans les commissariats de Paris commandé par le centre Hubertine Auclert en 2018. Celui-ci a finalement été rendu public jeudi 27 janvier 2022. Il révèle nombre de dysfonctionnements : dans seulement 1,25 % des auditions, le policier s’inquiète d’un retentissement psychologique sur la victime ; dans 80 % des plaintes pour violences conjugales physiques, aucune question n’est posée sur de possibles violences sexuelles subies. Pas plus d'interrogations, dans la moitié des rapports de plaintes, sur la possibilité qu’un viol ait été effectué par menace (c’est majoritairement la contrainte physique qui est analysée « au regard de la capacité de résistance de la victime »).

Le rapport souligne également « une posture professionnelle inadaptée face aux difficultés spécifiques des femmes victimes de violences conjugales et/ou sexuelles ». Le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes appelle de ses voeux l’instauration d'une véritable « culture de la protection au sein des commissariats ». Ce ne serait pas du luxe : sur la seule année 2021, les signalements pour violences sexuelles ont augmenté de 33 %...