C’est une période de tension à l’université de Lille. Le 18 février, l’établissement saura en effet si sa labellisation I-site est confirmée. Cette labellisation est accordée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, sur proposition d’un jury international. À Lille, la confirmation du label permettrait de pérenniser la subvention de 15 millions d’euros par an accordée à l’université.

Mais l’enjeu n’est pas que financier, il est aussi symbolique. Le rejet du projet lillois entraînerait une véritable crise politique au sein d’un site universitaire qui a vécu des bouleversements majeurs ces dernières années : deux échecs à l’obtention du label d'excellence Idex, la fusion des trois universités lilloises en 2018 et, enfin, la structuration du site universitaire en Établissement public expérimental (EPE) regroupant l’Université de Lille, l’École nationale supérieure des arts et industries textiles, l’École supérieure de journalisme de Lille, Sciences Po Lille et l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage.

Le tout rassemblant quelques 76 000 étudiants et 7 000 personnels. Le but de cette méga-université ? Acquérir une visibilité à l’international, notamment en progressant dans les classements comme celui de Shanghai , et attirer de nouveaux talents, chercheurs comme étudiants.

« L'EPE est un objet juridique hybride »

Présenté comme la condition sine qua non pour obtenir la confirmation du label I-site, cet EPE fait grincer des dents : il faut dire qu’il transforme en profondeur la nature de l’université. « L'EPE est un objet juridique hybride, explique Étienne Peyrat, maître de conférences en histoire et premier vice-président de l'Université de Lille, parce qu’il regroupe des établissements à statuts différents. Nous avons toujours eu du mal avec ça en France. Toutefois, cela peut être pertinent pour augmenter l'interdisciplinarité, casser la barrière d'image entre université et écoles, mais aussi pour monter des projets de formation et de recherche en commun et bénéficier de fonds européens. »

« C’est la version optimiste, tacle Thomas Alam, maître de conférences en sciences politiques et ancien candidat à la présidence de l’Université avec la liste "Pour une alternative à l’Epex". Ce que nous craignons c’est que cette dualité entre universités et grandes écoles devienne la norme à l’intérieur même des nouveaux établissements universitaires, par le biais de filières sélectives qui viendront concurrencer les filières traditionnelles. »

La part belle aux cabinets de conseil

Si l’EPE de Lille agace en interne, c’est aussi à cause de son recours aux cabinets de conseil. Le 16 décembre dernier, le conseil d’administration de l’établissement votait son premier budget et quatre lignes apparaissaient : 200 000 euros par an, sur quatre ans, destinés à financer des études stratégiques. Derrière cette appellation, de nouvelles missions pour les cabinets de conseil ? « Les dépenses futures liées au label d'excellence étant, à l'heure actuelle, suspendues à la confirmation de ce label, aucune enveloppe budgétaire n'a été programmée pour les années 2022-2025, indique Étienne Peyrat. Le montant de 800 000 euros évoqué ne correspond à aucune décision effective. »

Le vice-président a tenu à nous faire savoir que sur la période 2018-2022, le coût des cabinets de conseil mobilisés par la fondation I-site s’élevait à 610 000 euros. Lancée en 2017, cette fondation avait justement pour mission de permettre la création de l’établissement expérimental. La majeure partie de cette enveloppe (330 000 euros) a été consacrée à des études ou des missions d’accompagnement au montage de dossiers dans le cadre d’appels à projets, notamment en recherche. L’autre partie (280 000 euros) a financé les travaux sur la structuration institutionnelle de l’EPE.

À cela, il convient d’ajouter les 250 000 euros utilisés pour la nouvelle charte graphique, comprenant les différentes impressions, changements d'enseigne, signalétique et achats d'espaces (affichage, presse) pour le dévoilement de la marque Université de Lille. Ces missions ont été confiées à plusieurs cabinets de conseil.

Ces chiffres passent mal au sein d’une université historiquement sous-dotée… Lors du conseil d'administration (CA) du 16 décembre dernier, les élus étudiants de l’Unef ont d’ailleurs soumis une motion dénonçant le sous-investissement chronique de l’enseignement supérieur et ses effets concrets sur les étudiants et personnels lillois : filières surchargées, encadrement pédagogique insuffisant, manque de place en master, etc. Mais pour Étienne Peyrat, ces montants doivent être mis en regard des enjeux financiers sur lesquels ils portent : « L’accompagnement pour l’évaluation de nos quatre laboratoires d’excellence (Labex) a coûté 25 000 euros, pour 18,5 millions d’euros de financements obtenus. Le coût des travaux de structuration institutionnelle est à comparer avec les 15 millions d’euros annuels dévolus à l’EPE. »

« Quoi qu’on pense du coût de ces prestations, c’est extrêmement utile d’avoir un regard extérieur, analyse Nicolas Postel, professeur de sciences économiques et ancien vice-président du conseil d’administration. D’une part parce que l’autocritique n’est ni agréable ni facile, d’autre part parce qu’on connaît moins le benchmark international qu’eux, dont c’est le métier ». Certes, même si d'aucuns ne peuvent s’empêcher de voir l’apparition d’une université à deux vitesses.

Des recommandations très politiques

Au-delà des financements engagés, ce sont les conseils prodigués par ces cabinets eux-mêmes qui inquiètent. Si la plupart donnent des expertises techniques en communication ou ressources humaines, d’autres délivrent des recommandations plus politiques. C’est le cas du cabinet Siris Academic, auquel la fondation I-Site a fait appel entre 2018 et 2022, pour un coût de 226 000 euros, notamment pour l’aider à définir la gouvernance et la stratégie académique du tout nouvel établissement expérimental. Ce cabinet est présidé par Sebastian Stride, personnage haut en couleur et aux idées très libérales.

https://www.youtube.com/watch?v=gKdVEoKdCYU

Dans cette vidéo, on le voit s’exprimer lors des universités d’été de la CPU , dérouler sa vision de l’enseignement supérieur et de la recherche : un marché globalisé dans lequel le système français n’est pas compétitif. Il y a trop d’État. Le problème est structurel, pas financier.

À Lyon, son passage avait suscité de grandes inquiétudes, notamment concernant les frais d’inscription. « L’augmentation des frais de scolarité, c’est un des piliers du modèle prôné par le cabinet Siris, nous racontait un enseignant-chercheur lyonnais il y a quatre ans. Lors d’une précédente mission, l’un de ses cadres nous avait confié que le Royaume-Uni avait tout compris le jour où le prix des études universitaires était monté à 8 000 pounds [8 900 euros]. »

https://www.mediacites.fr/enquete/lyon/2018/09/12/luniversite-de-lyon-vache-a-lait-des-consultants/

Rien de tel à Lille, nous assure-t-on. Mais l’intervention de Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille et représentant des établissements composantes au CA de l’Université, dans La Voix du Nord, a ravivé les inquiétudes. Dans cet article, il revient sur la mise en place de droits d’inscription modulés, progressifs en fonction du revenu des parents, tels qu’il les a instaurés au sein de son école. « J’ai toujours pensé que dans l’enseignement supérieur en général, il n’était pas irréaliste de solliciter les familles en fonction des revenus, explique-t-il, mais pas sans que l’État accroisse ses financements. »

Ce dernier rappelle toutefois que les droits d’inscription au sein des universités sont des droits nationaux fixés par la ministre de tutelle et qu’il n’est pas possible d’y déroger, même dans le cadre de l’EPE. Ces propos s’inscrivent dans une séquence politique au cours de laquelle Emmanuel Macron a mis le feu aux poudres en arguant qu’on ne pourrait pas « rester durablement dans un système où l’enseignement supérieur n’a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants ». Dans sa note sur les universités publiée en octobre 2021, la Cour des comptes en fait une piste, parmi d’autres, d’augmentation de ressources propres.

« Nous sommes de plus en plus nombreux à galérer en fin de mois »

Pour un certain nombre d’enseignants-chercheurs et d’étudiants, ce serait un coup de canif dans l’accès universel aux études supérieures, la base du service public. Et l’exemption des boursiers est loin de dissiper les inquiétudes. « Le problème, c’est que beaucoup d’étudiants ne sont pas boursiers alors même que leurs parents ne parviennent pas à les aider. Nous sommes de plus en plus nombreux à galérer en fin de mois », soutient Ève Bedja, secrétaire générale de la FSE Lille.

Une précarité accentuée par les effets économiques de la crise sanitaire au cours de laquelle de nouveaux profils sont venus allonger les files des aides alimentaires. La dernière enquête réalisée par l’Observatoire national de la vie étudiante en 2020 révélait déjà qu’un quart des étudiants n’avait pas assez d’argent pour couvrir ses besoins mensuels.

https://www.mediacites.fr/enquete/lyon/2021/01/12/apres-la-defenestration-dun-etudiant-de-lyon-3-le-spectre-dune-vague-de-suicides-dans-les-facs/?fbclid=IwAR3qsKlU8F_wNwNLCiQ90tUw5E0atisScu3Uy89L5uSI9Pi7pGHMqwbb_58

Plus de place aux personnalités non-élues et extérieures

L’autre problématique que pose l’EPE se trouve au cœur du projet du cabinet Siris Academic - il s’agit du rapprochement entre acteurs de la société civile, privés et académiques. Ce qui n’est pas sans provoquer des heurts, notamment lorsqu’il s’agit de faire une place toujours plus grande aux personnalités non-élues et extérieures au sein du conseil d’administration. Au CA de l’Université de Lille, elles représentent désormais 40% des voix et disposent de la présidence.

« Nous avons un pourcentage d’extérieurs qui reste extrêmement minoritaire par rapport à ce qui se fait dans d’autres établissements, insiste Pierre Mathiot. Lorsque nous avons été auditionnés par les membres du jury, ces derniers nous ont fait comprendre que ce n’était vraiment pas assez. On nous prend peut-être pour des libéraux, mais avec le président Régis Bordet nous avons dit que c’était très bien comme ça. »

Pour Marie Boichu, chargée de recherche en géophysique au CNRS et élue (CGT) sur la liste "Pour une alternative à l'EPEX", c’est une structure qui bâillonne les représentants du personnel. « Même si nous avons eu de très bons résultats lors des élections, ensuite on ne pèse plus rien, souligne-t-elle. Nous ne pourrons que partager des informations, mais jamais réellement peser sur les décisions. » Lorsque nous avions documenté le fonctionnement des instances lyonnaises, autrement plus verrouillées, nous avions découvert que le vote des personnalités extérieures renforçait le pouvoir exécutif et que, bien souvent, ces dernières finissaient par déserter le CA.

« Il faut se demander pourquoi les extérieurs ne viennent plus au CA, interroge Pierre Mathiot. D’une part parce qu’ils sont très occupés dans leurs propres vies professionnelles, mais aussi parce que les débats redeviennent vite purement universitaires, très autocentrés, ce ne sont pas des débats stratégiques. » Pour lui, il est totalement restrictif de parler d’ouverture au monde économique. « Dans les personnalités extérieures, nous avons aussi des gens du monde associatif et des collectivités. Au nom de quoi serions-nous meilleurs en restant entre nous ? »

Prévenir les conflits d’intérêts… ou pas

Reste que la première personnalité à s’être portée candidate à la présidence du conseil d’administration symbolise cette porosité entre les mondes institutionnels, économiques et universitaires. Passée par le bureau « industries de santé, biotechnologies et agroalimentaire » du ministère de l’Économie avant de prendre la tête, en tant que directrice générale France, de l’entreprise américaine Edward Lifesciences, leader mondial dans le secteur des innovations médicales liées aux maladies cardiaques, Bénédicte Garbil se présente comme experte dans l’élaboration de stratégies d’influence. Sa candidature a provoqué un lever de bouclier en interne, notamment pour sa participation à plusieurs travaux de l’institut Montaigne, think tank d’obédience libérale.

Après quelques jours d’agitation sur les réseaux sociaux, une candidature plus consensuelle s’est finalement imposée. Il s’agit de Philippe Rollet, professeur des universités à la retraite, siégeant en tant que représentant du CESER. « Nous étions très inquiets quant à la possibilité d’arbitrer de Bénédicte Garbil, en tant que présidente du CA, des débats concernant les politiques de recherche, les soutiens aux start-ups, les formations en santé... explique Marie Boichu. Quand on touche au nerf de la guerre, c’est-à-dire à la distribution des moyens financiers, les discussions se compliquent. »

https://twitter.com/thomas__alam/status/1468629341978386433?s=20&t=u-6HMe6RActGWqjs-6vJyA

Certains élus craignaient une mainmise plus forte sur les discussions budgétaires et que des inégalités puissent se creuser dans l’attribution des ressources, au bénéfice de filières jugées plus rentables que d’autres, le secteur médical par exemple. D’autant que Bénédicte Garbil n’est pas la seule administratrice à présenter une expertise dans ce domaine. Eurasanté, l’accélérateur des innovations en santé et nutrition des Hauts-de-France, dispose de deux sièges au conseil d’administration.

« La plupart des médecins de l’université de Lille ont, d’une manière ou d’une autre, été amenés à travailler avec des laboratoires pharmaceutiques au cours de leur carrière, souligne Pierre Mathiot. Faut-il leur interdire de présider un CA ? » Voilà une excellente interrogation qui remet sur la table la question de la prévention des conflits d’intérêts, à laquelle les élus d’opposition ont (en partie) répondu. Ces derniers ont en effet proposé qu’une déclaration d’absence de conflit d’intérêts soit remplie par les personnalités extérieures siégeant au conseil d’administration. Une demande pour le moment restée lettre morte.