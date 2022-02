En mai 2020, en triant ses mails à la faveur du confinement, Clara* retombe sur des messages que lui adressait un surveillant de son collège quand elle avait 13 ans. Réputé sympathique, l’homme l’aurait invitée à discuter du brevet blanc sur Facebook, mais la discussion a pris une tournure bien éloignée d’une relation pédagogique. « Tu es très belle », « bizou jolie Clara », « rêvait (sic) de toi ce n'est pas désagréable », « fais toi bien massé (sic) partout », « à l'occas envois une tof (une photo) de toi », peut-on lire sur des captures d’écran de 2015 et 2016.

Clara et sa famille, à laquelle elle ne s’est confiée que mi-2020, qualifient de violence sexuelle cette « sollicitation constante » qui a duré environ un an. Le surveillant, joint par Mediacités, évoque lui une « relation amicale sans arrière-pensée ». « J’arrive aujourd’hui à dire que ça n’aurait pas dû avoir lieu », maintient Clara. Plus d’un an après avoir signalé les faits à la direction du collège, plusieurs mois après leur alerte auprès de différents niveaux hiérarchiques et des témoignages lors de réunions publiques, « le silence reste la principale réponse », constatent pourtant ses parents, Virginie et Christophe Desauw.

« Si je ne répondais pas, je recevais : ‘T’es où ? Tu fais quoi ?’ »

Leur fille, désormais étudiante, était scolarisée à l'Institution Saint-Jude d'Armentières, un établissement privé sous contrat. Les échanges auraient débuté fin 2014. « Tout tournait autour du corps. Il me faisait des compliments et semblait réclamer de même, raconte Clara. Ça se prolongeait le soir. Si je ne répondais pas, je recevais : ‘T’es où ? Tu fais quoi ?’. » Lors d’un bal, « il m'a sollicitée toute la soirée en me disant que j'étais belle, que je dansais bien et il m'envoyait plein de messages », affirme-t-elle, en mai 2020, à la gendarmerie de Bailleul. Elle vient alors de retrouver trace de quelques échanges et décide de témoigner.

D’après sa déposition, l’homme lui aurait aussi passé des appels « très souvent » à caractère sexuel. Alors qu'elle voyage en famille au Maroc, « il m'a dit (...) que les prostituées de là-bas n'étaient pas terribles », témoigne-t-elle sur procès-verbal. À d'autres moments, il aurait évoqué « ses plans cul » avec des femmes. Selon Clara, le surveillant lui demandait régulièrement d'effacer les conversations.

De son côté, l’homme dit « regretter vivement les messages qui visaient à l’encourager, à lui donner confiance, mais dont je comprends qu’ils puissent être mal interprétés », tout en démentant avoir appelé l’adolescente. « Le seul tort que j’ai eu, c’est que je voulais que ce soit une amie, alors que c’était une élève. Je comprends maintenant que je n’aurais pas dû », commente-t-il, se disant « miné » depuis sa convocation au commissariat, en août 2020. S’il reconnaît avoir demandé à l’adolescente de supprimer les échanges, c’était, selon lui, « par rapport à ses camarades, pour ne pas me retrouver avec je ne sais combien de demandes ».

Une alerte... et après ?

De fait, l’adolescente n’a parlé à personne de leur relation, dont elle garde un souvenir bien différent. « Je me rendais compte que ce n’était pas normal, j’avais honte, justifie-t-elle. C’est aussi quelqu’un qui a une autorité, je me suis mise à avoir peur de lui dans l’établissement, à me sentir vulnérable », même si l’homme ne l’a jamais menacée ni agressée. Une fois au lycée, Clara prend ses distances, mais cette relation « malsaine, ambigüe » la marque. « Des souvenirs remontent en période de stress. Je fais toujours des cauchemars et garde des peurs irrationnelles quant au fait que les hommes pourraient me manipuler. »

En 2020, Clara décide de prévenir sa famille, de se confier à la gendarmerie, mais ne souhaite pas porter plainte. « Je ne veux pas d’une affaire attachée à mon nom, justifie-t-elle. C'est le combat plus large contre les violences sexuelles faites aux enfants qui m'importe. » La jeune fille et ses parents se disent alors « sans aucun esprit de vengeance », mais ils s’attendent à ce que leur histoire suscite des réactions dans l’établissement. Qu’elle aide à « libérer la parole », à prévenir ce type d’affaires, par une meilleure formation du personnel et des mesures de prévention auprès des enfants.

En mai 2020, son père et sa mère – celle-ci enseigne à Saint-Jude – obtiennent un rendez-vous avec le directeur. Jérôme Blokkeel accepte de faire un signalement au procureur, lequel décide de ne pas instruire l'affaire : les faits d'atteinte sexuelle sur mineur, de pédopornographie et de corruption de mineur « n'ont pu être clairement établis ». Mais au sein du collège aussi, l’alerte semble classée : la famille s’étonne que le surveillant n’ait même pas fait l’objet d’une suspension le temps de l'enquête ou d'une convocation, malgré le récit de Clara et les messages. D’après eux, aucune démarche de prévention n'aurait été lancée.

Dans un mail laconique à Médiacités, Jérôme Blokkeel rappelle le signalement à la justice et le « non lieu ». Le directeur assure être « resté vigilant à la suite donnée à cette affaire au sein de l'établissement », mais refuse d’indiquer comment et de répondre à nos questions. Le surveillant, toujours en poste, confirme ne jamais s’être entretenu avec son supérieur à ce sujet.

« Culture de l'étouffement »

Comme tant d'autres institutions, l'Éducation nationale, publique comme privée, a longtemps failli dans le traitement des signalements de violences sexuelles. La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase), qui s’est penchée à la marge sur d’autres milieux, le rappelle. Jusqu'à la fin des années 1990, « la "culture de l'étouffement" et les déplacements de personnels impliqués étaient la règle. Le renforcement des sanctions disciplinaires et l’articulation avec la justice pénale ont été progressifs », relève son rapport publié en octobre.

En 2015, l’affaire Villefontaine crée un séisme : dans ce village isérois, un directeur d’école déjà condamné pour pédopornographie est accusé d’agressions sexuelles sur plusieurs élèves. S’ensuivent loi et circulaires. Une instruction ministérielle de 2016 prévoit par exemple que « les agents doivent informer immédiatement leur hiérarchie de tout fait ou condamnation susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique et morale des mineurs », afin que l’académie prenne « les mesures nécessaires à la protection des enfants ». Des règles applicables à l’enseignement public et privé. En cas de suspicion de faute grave, une suspension est possible. Il appartient à l’autorité disciplinaire de « définir le degré de la sanction résultant de sa propre appréciation des faits », peu importe l’issue d’un éventuel traitement judiciaire.

Encouragée par le rapport de la Ciase, Virginie Desauw écrit en octobre 2021 à Hubert Antoine, directeur de l’enseignement catholique au diocèse de Lille. Son courrier regrette l’inertie du collège et cherche des recours. Il restera sans réponse. Par mail, Hubert Antoine nous indique que « l’histoire a été traitée par l’établissement » et que « les mesures adéquates ont été prises en interne avec les personnes concernées, comme en matière de prévention ». Lui non plus ne juge pas utile de préciser lesquelles quand nous le relançons.

En novembre, la mère de Clara informe aussi Laurent Ulrich, évêque en charge de la cellule d’écoute des victimes de Lille et président du Conseil pour l’enseignement catholique. Le prélat ne lui répond que mi-janvier - quelques heures après avoir été sollicité par Médiacités – en acceptant d’organiser une réunion. « Le mail s’était perdu », justifie son secrétariat. Une rencontre avec l'évêque, le vicaire en charge de la cellule d'écoute, le directeur diocésain et le chef d’établissement est finalement prévue le 25 février.

« Rien n'est fait dans l’établissement pour prévenir, éduquer les élèves et former les adultes vis-à-vis d’un risque qu'il ne devrait plus être possible d'ignorer »

Le médiateur de l’académie de Lille, saisi par Virginie Desauw début janvier, n’a rien trouvé à redire à ce silence à tous les étages. « Puisque l’affaire a été classée faute de preuves », « les directions et l’archevêché n’ont pas à répondre », à moins que « de nouvelles exactions envers des jeunes filles » fassent l’objet d’une plainte, considère-t-il dans un mail. « Comme si leur responsabilité de prévention et de dépistage était absoute par la décision judiciaire, soupire Christophe Desauw. Or rien n'est fait dans l’établissement pour prévenir, éduquer les élèves et former les adultes vis-à-vis d’un risque qu'il ne devrait plus être possible d'ignorer. » Depuis, les parents ont témoigné auprès de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Civise), de passage à Lille le 12 janvier.

Renforcer la prévention

Même en l’absence de plainte ou quand une affaire est classée, un responsable d’établissement a pourtant des moyens d’agir. « A minima par une convocation de la personne mise en cause, un avertissement, voire une mise à pied », selon la gravité des faits et le statut des personnels, estime Carole Zerbib, membre de l’exécutif du Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale (SNPDEN-Unsa). « Notre obligation de protection des élèves, au-delà du légal, est une question morale, juge-t-elle. C’est aussi notre travail de faire en sorte que les élèves soient incités à porter plainte et de chercher à savoir si d’autres sont concernés. Notre devoir est de ne pas banaliser les choses. »

Si elle s’estime « bien sensibilisée », car « très tôt confrontée » au sujet, la syndicaliste, par ailleurs proviseure adjointe à Paris, juge que « l’Éducation nationale doit renforcer la formation de ses cadres ». Selon le ministère, une dizaine d’académies sur 30 aborde la prévention des violences sexuelles dans leur plan de formation, via des modules facultatifs de 3 à 12 heures. Environ 300 personnels suivraient ces stages chaque année. Une goutte d’eau sur les 1,2 million de professionnels en poste à l’Éducation nationale. Le plan de formation de l’académie de Lille ne prévoit pas de module spécifique sur la violence sexuelle en milieu scolaire, même si « la thématique est abordée sur le plan pénal dans la formation des cadres » lors d’un atelier de 3 heures, précise le rectorat.

« Protéger les élèves, c’est aussi parler », assurait en 2018 un ex-directeur de Saint-Jude, dans une interview à La Voix du Nord. Un collégien de l’établissement venait d’être accusé de tentative d’agression sexuelle sur un autre enfant lors d’une séance de natation. La direction avait alors exclu l’agresseur présumé dans l’attente de l’enquête et mis en place un « point d’écoute ». Depuis, le silence semble retombé.

*Son prénom a été modifié