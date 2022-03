«On veut un plan sexuel, on va sur des applications dédiées et comme il n'y est question que de prises de drogues, on s’y met à son tour », explique Christophe Fourmeau, coordinateur de l'association de prévention du sida Aides dans le Nord et le Pas-de-Calais. D'une phrase, l'intervenant social décrit la pratique du "chemsex" qui associe la consommation de psychotropes, drogues de synthèse ou cocaïne, à l'acte sexuel.

Apparu il y a une bonne dizaine d'années, le chemsex - contraction des termes anglais chemical (chimique) et sex -, est en expansion, notamment dans la communauté homosexuelle, constatent les services et travailleurs sociaux. Contacté par Mediacités, le service communication du CHR ne nous a pas livré de données. Mais chez Aides, Christophe Fourmeau a vu le nombre de demandes d'accompagnement sur le sujet passer de 20 à plus de 200 en cinq ans dans les deux départements. Pour le coordinateur, les confinements et l'isolement qu'ils ont provoqué, couplé au rôle facilitant des applications de rencontre, sont une des causes de ce développement.

« La proximité de Lille avec les Pays-Bas, où sont fabriqués certains produits, est un facteur aggravant »

Alan a 24 ans, et il s'exprime sans hésitations. « Oh oui, c'est toute une communauté qui tape [ce qui signifie prendre une substance, NDLR]. Pour ma part, j'ai commencé à 20 ans et il est rare que je fasse des soirées sans chem's à Lille. » Audrey Senon, coordinatrice en milieu festif pour Spiritek, une structure lilloise d'aide aux usagers de drogues, commente : « Le chemsex n'est pas aussi répandu à Lille qu'à Paris ou Bruxelles, mais la métropole est placée entre les deux capitales. La proximité de Lille avec les Pays-Bas, où sont fabriqués certains produits, est un facteur aggravant. »

Culte du corps et de la performance

Pour quelles raisons prendre ces substances ? Patrick*, un cadre en informatique de 50 ans, adepte du chemsex chaque week-end depuis 2019, fournit un début de réponse. « J’ai longtemps vécu dans le refus de mon homosexualité, témoigne-t-il. Je suis issu d’une famille traditionaliste, ce qui ne m'a pas aidé, alors je me suis construit une double vie. Au bout de plusieurs décennies, j’ai été initié au chemsex. C’est un faisceau de mal-être qui m’y a amené. J’ai toujours été attiré par les plans hards, la prise de drogue est apparue comme une continuité naturelle. Le chemsex, c’est être plus hard, c’est s’abandonner à son partenaire. » Christophe Fourmeau complète : « En général, on prend des chem’s pour améliorer le plaisir et la performance, l'érection notamment. La pratique répond à un culte du corps très présent chez les hommes gays. Il faut maîtriser son corps, le contrôler. »

Comme beaucoup de pratiquants, Patrick consomme une drogue de synthèse dérivée de la méthamphétamine, la 3-mmc, surnommée « 3m » dans le milieu. Cette poudre s’invite dans nombre de témoignages. Le cadre en informatique explique pourquoi. « Avec la 3m, tu te sens bien, empathique. Tu veux aller au contact de l’autre. Tu perds aussi la notion du temps. Une nuit passe en une heure, donc tu peux allonger les rapports sur plusieurs jours. Pour moi qui vis mal mon homosexualité, la 3m est géniale, elle me désinhibe, lève des barrières et me permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire dans mon état normal. »

« Il y a des dealeurs à Lille, mais tu peux aussi commander tes produits par la Poste. En trois jours, tu reçois ton colis »

Un autre pratiquant, Solal*, prend de la drogue uniquement dans le cadre de pratiques extrêmes, la plupart de ces substances ayant un effet anti-douleur. Alan, pour sa part, consomme du GHB et de la 3-mmc tous les week-ends et souvent en semaine. « Je me sens beaucoup plus confiant, libre, amusant, extravagant. On en prend toutes les heures au minimum et je ne me suis jamais autant amusé que sous GHB, les sensations sont décuplées. »

Pour se procurer les molécules désirées, il suffit de se rendre sur les applications prisées du milieu gay : on y trouve vite des profils qui proposent des « chem’s » à la vente. Sur l'application de rencontre Grindr, un gramme de 3-mmc vaut entre 25 et 30 euros. « Il y a des dealeurs à Lille, mais tu peux aussi commander tes produits par la Poste. En trois jours, tu reçois ton colis », précise Patrick. Le site en question se protège en précisant que ces molécules sont destinées à la recherche scientifique, mais en réalité, n'importe qui peut passer commande.

Des risques physiques et psychologiques

Comme toute pratique incluant des stupéfiants, le chemsex a un coût autre que financier. Le premier de tous les risques est l’overdose. Mais dans le cadre de rapports désinhibés et parfois non protégés, la transmission de maladies comme le VIH représente une autre menace pour les adeptes de cette conduite. La santé psychique des chemsexeurs n’est pas épargnée non plus, le produit pouvant altérer la vision du corps et du sexe en général. C’est le cas pour Patrick qui confesse ne se trouver désirable que sous l’emprise de la 3m. « C’est un tout. Tu es accro aux applications de rencontre, tu dépenses des fortunes en drogues et tu rentres dans un tunnel de pensée qui fait que tu n’as plus que ça en tête. La semaine, je pense à mon week-end sous chem’s. »

L’impact sur le quotidien et la vie professionnelle n'est pas négligeable non plus. « J’ai des responsabilités associatives qui sont perturbées parce que je n’arrive plus à me motiver. La semaine, je suis fatigué, irritable, je perds du poids. » Du bout des lèvres, le quinquagénaire confie que, désormais, il lui arrive de sniffer sa poudre avant une situation de stress au travail.

« On rencontre de plus en plus d’étudiants parmi les pratiquants du chemsex »

Autre élément préoccupant, dans la communauté gay, la moyenne d’âge des « chemsexeurs » a drastiquement baissé. Elle serait passée de 45 ans en 2010 à 27 ans aujourd’hui en France, selon l’enquête « Sea, sexe and chems », parue en novembre 2021 et réalisée conjointement par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et deux Centres de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) à Lyon et Aix-en-Provence. Un phénomène perçu chez Aides Nord-Pas-de-Calais également. « On rencontre de plus en plus d'étudiants parmi les pratiquants du chemsex. Bien souvent, ces jeunes ne connaissent que cette forme de sexualité ; ils n'ont jamais eu de rapports sans drogues associées. »

Lucas*, 18 ans, témoigne de plusieurs expériences avec des chemsexeurs l'ayant contacté sur des applis comme Grindr. Audrey Senon complète : « Il existe des formes de donnant-donnant entre des jeunes influençables qui ne peuvent pas se payer leurs produits et des personnes plus âgées qui ont les moyens et veulent pratiquer avec des plus jeunes qu'eux. »

Les médecins désemparés

Face au chemsex, Aides s'attache à la réduction des risques et à un accompagnement psycho-social. « On a fait plusieurs demandes de subventions pour étendre nos programmes, mais la difficulté, c'est qu'on a trop peu de chiffres sur la pratique », martèle son coordinateur Christophe Fourneau. Les structures d'aide aux personnes toxicomanes semblent désemparées, de même que les médecins. « L'été dernier, j'ai décidé de sortir de ça, reprend Patrick. J'ai tout déballé à mon médecin ; il m'a demandé de quoi je parlais. Je suis allé dans un CSAPA [Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, NDLR], et même là, on m'a demandé à moi comment on pouvait m'aider. Il n'y a pas de marche à suivre, les professionnels sont démunis. »

Un avis partagé par Audrey Senon. « Il y a un manque de formation, que ce soit sur la partie sexe ou sur la partie drogue. » Le problème viendrait du fait que le chemsex englobe plusieurs problématiques. « Les professionnels ont tendance à se renvoyer la balle. » L'inquiétude est de mise. Et une note rédigée par Spiritek pour l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) en 2019 n'est pas de nature à l'apaiser. Elle pointe un développement du chemsex parmi la population hétérosexuelle, bien peu consciente des risques encourus...