Les abords de l’établissement sont déserts ; les portes du bâtiment, désespérément closes. Ni affichettes, ni mot aux parents. Seuls quelques plants de basilic, ciboulette et coriandre, surmontés d’un écriteau « Potager d’enfants – merci de respecter le travail des élèves de cette école » témoignent de la présence de jeunes encore récemment.

La « Maison des aventuriers du savoir » a ouvert ses portes le 11 janvier 2021 dans le quartier de la Cousinerie, à Villeneuve-d’Ascq. Une école privée hors contrat lancée dans la métropole lilloise par un couple féru de différentes pédagogies alternatives parfois controversées (Montessori, Freinet, Steiner, etc.). Lui, Jean-Charles Garcia, quinquagénaire originaire du Pas-de-Calais au sourire avenant et aux tempes grisonnantes, revendique sur le site Internet de l’établissement un passé d’électricien et d’animateur en formation professionnelle et technique. Reconverti sur le tard en praticien holistique (en reiki notamment, qui propose une guérison par imposition des mains) et coach en bien-être après un burn-out, il imagine et dirige cette école dans laquelle il n’y aura pas d’enseignants mais des « guides », pas d’élèves mais des « aventuriers ».

L’aventure alternative n’aura pas duré longtemps : le 5 mai 2022, le directeur de la structure est arrêté et placé en garde à vue, a confirmé le Parquet de Lille à Mediacités. Déféré et présenté à un juge d’instruction, Jean-Charles Garcia, 53 ans, a été mis en examen du chef d’agressions sexuelles . . .