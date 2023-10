À Fives, la grande impunité des marchands de sommeil

« À Fives Cail, ils vont avoir Méert… Nous, on a Lidl », lâche Coraline, animatrice à l’Atelier Populaire d’Urbanisme (APU) de Fives, une association qui accompagne des familles dans leurs difficultés liées au logement. Depuis ses locaux situés en plein cœur de ce quartier populaire de Lille, elle se montre sans illusion sur la gentrification amorcée en 2020 avec la création d’un écoquartier dans le secteur de l’ancienne usine Five Cail.

De fait, cette rénovation en cours est loin de profiter à tout le monde. Un tour dans les rues Lannoy, Legrand ou encore Philadelphie suffit pour le confirmer. Les façades des immeubles sont décrépites et les logements semblent héberger beaucoup plus de personnes que leur taille ne le laisserait penser. Contrairement aux projets en cours à moins d’un kilomètre de là, aucun parc de 5 hectares, aucune « plantation participative », ni jardins familiaux de prévus pour le cœur de Fives.

https://www.mediacites.fr/enquete/lille/2020/01/17/fives-un-village-toujours-prolo-un-peu-bobo/

Un quartier de multipropriétaires

Entièrement pavée, la place centrale de Fives manque clairement de verdure. Et côté commerce, malgré la librairie Bigle&moi et le magasin de retouches Les Petites Fivoises, rue Pierre Legrand, la boboïsation est encore loin. On est pour l’essentiel au cœur d’un quartier en déshérence où vient s’installer une population très précaire, souvent migrante. Les raisons de cette « attractivité » ? Un tissu associatif fort sur lequel ils peuvent s’appuyer. Et des loyers encore accessibles même s’ils sont proposés par des marchands de sommeil.

« Ici, le prix des loyers est très variable, ça varie d’une rue à l’autre et parfois même au sein d’une même rue, relève‐t‐on à l’agence immobilière Domus. Vous ne payez pas le même prix au mètre carré si vous êtes situé au début ou à la fin de la rue Pierre Legrand, par exemple. » D’après le site dédié à l’encadrement des loyers, les prix oscillent entre 9 et 16 euros le m² dans le quartier, pour des logements non meublés, les T2 se louant généralement plus cher que les grands logements. L’écart est encore …