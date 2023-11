En ce début d’après‐midi, samedi 4 novembre, des rires d’enfants résonnent dans Lillenium. Des parents discutent en surveillant leur progéniture qui s’amuse sur les aires de jeux. Certains arpentent les allées en quête de bonnes affaires pendant que d’autres sont installés à l’entrée pour participer à un événement organisé par Playmobil. Il y a de la vie dans les 56 000 mètres carrés du centre commercial de Lille‐Sud. Le signe que l’équipement, inauguré voilà trois ans, est enfin sur de bons rails ?

On est en effet bien loin de l’ambiance morose qui régnait en février dernier lors de la précédente exposition du fabricant des célèbres figurines. Le centre commercial était alors désert et les quelques familles présentes ne se montraient pas franchement convaincues. « J’ai fait 20 kilomètres pour ça, il n’y a presque rien. En plus, il fait froid et je ne comprends pas les aménagements, pestait Amandine, une maman. On est allé au deuxième étage et on a mangé au restaurant. Mais il n’y avait pas de toilettes et on a été obligés de redescendre au rez‐de‐chaussée. »

A l’époque, seule Smallicieux, la franchise de la Cité des enfants de Paris, tirait son épingle du jeu. La plupart des familles se déplaçaient exclusivement pour profiter de cet espace mêlant jeux et expériences scientifiques. Elles ne fréquentaient pas les boutiques et les restaurants. Un bilan plus que décevant pour un centre commercial attendu pendant près de quatorze ans et qui affiche l’ambition de révolutionner le quartier.

Annoncé en fanfare en 2011, le projet mettra six ans pour boucler son budget grâce à un apport salvateur de 24 millions d’euros d’argent public. Des fonds venus de la Caisse des dépôts et consignations et de l’agence nationale de rénovation urbaine (Anru), en charge de la requalification du quartier de Lille‐Sud, une opération dans laquelle elle a investi 250 millions d’euros. La Caisse des dépôts avait justifié son intervention en arguant que Lillenium, projet commercial privé, répondait à une « mission de service public ».

https://www.mediacites.fr/enquete/lille/2017/02/02/quand-largent-public%ef%bb%bf-vole-au-secours-de-lillenium/

En août 2020, le centre est enfin inauguré. Autrement dit, au pire moment, en plein Covid. Il rate donc logiquement son départ. Sauf que …