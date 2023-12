On passe désormais devant lui sans le voir. Le long du boulevard reliant Lille à Hellemmes, dans la zone commerciale annonçant celle du Héron Parc, l’ancien magasin Castorama n’est plus qu’un hangar délabré. En passe d’être entièrement masqué par une végétation invasive. Fermé depuis septembre 2020, l’ex-Casto devrait pourtant présenter un tout autre visage à l’heure qu’il est. Celui d’un « cluster d’entreprises » de l’économie circulaire – avant, on disait une ruche -, censé avoir été inauguré ici même en juin 2023…

« Une vitrine nationale de ce qui se fait de mieux en matière de recyclage », vantait l’un de ses concepteurs. « Un site pour expérimenter de nouvelles manières de travailler, de consommer (…) et faire naître un projet définitif, durable et pourvoyeur d’emplois : une centaine sur les six prochaines années », se félicitait la Métropole européenne de Lille (MEL), à l’origine du projet.

Après Euralille, Euratechnologies, Eurasanté, d’aucuns pouvaient voir dans cette ambition métropolitaine l’embryon d’un Eurarécup’ du 21ème siècle. « C’était expérimental, mais ça aurait pu en déboucher sur un gros truc », juge l’une des chevilles ouvrière du projet, sous couvert d’anonymat. « Un projet condamné à réussir, sur lequel on a bossé comme des fous pendant des mois… », renchérit l’un …