Le futur plan local d’urbanisme de la Métropole européenne de Lille (MEL) – appelé PLU3 –devrait être soumis aux élus de la MEL dans le courant du premier semestre 2024. Il pourrait mettre fin à une aberration urbanistique, décrite par Mediacités il y a six ans déjà : l’absence de lien entre le quartier Humanicité et sa commune de rattachement, Capinghem. Car il est compliqué aujourd’hui d’aller de l’un à l’autre à pied, à moins de faire un grand détour en passant par… Lomme. Pour faire plus court, il faudrait passer par les champs. Compliqué pour emmener ses enfants à l’école !

A l’origine, la communauté urbaine de Lille avait planifié l’urbanisation d’une zone de 130 hectares entre le métro Saint‐Philibert et le village de Capinghem. Le quartier Humanicité, dédié aux plus fragiles, devait représenter une petite partie de ce morceau de ville. Mais en 2011, retournement de situation : les habitants de Capinghem choisissent une équipe municipale hostile au projet à l’occasion d’une élection partielle. La MEL prend acte de ce refus en abrogeant la zone d’aménagement concertée.

Pour Humanicité, le coup est déjà parti. La Catho a obtenu un permis d’aménagement global pour installer, non loin de son hôpital Saint‐Philibert, des structures pour personnes âgées et handicapées. “Une idée qui rappelle les basiliades construites par Saint Basile au IVe siècle pour accueillir les plus pauvres aux abords des villes”, souligne Thérèse Lebrun. Cette économiste pilote le projet depuis près de vingt …