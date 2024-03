Comme une ville dans la ville. Dans le quartier Vauban, entre la Citadelle et le port fluvial sur la Deûle, on n’est plus tout à fait à Lille, mais sur le campus de la Catho, la plus grande université catholique de France créée en 1877. Chaque jour, plus de 25 000 étudiants y bûchent à la BU, s’installent en amphi de droit, de médecine, d’économie ou de théologie, arpentent les couloirs des écoles d’ingénieur, de management et de sciences politiques.

Entre travées piétonnes, jardins botaniques et bâtiments imposants, le cadre est particulièrement soigné. L’hôtel académique, au numéro 60 du boulevard Vauban en est la pièce maîtresse. Avec son imposant porche à tourelles, ses gargouilles et ses statues, le bâtiment administratif est – excusez du peu – régulièrement comparé à celui de l’école des sorciers Poudlard.