Ce jour‐là, sur un petit marché face à l’hôtel de ville de Wattrelos, les soutiens de David Guiraud, repartis en campagne à la faveur de la dissolution, tractent. Et commentent les résultats des élections européennes du 9 juin. Dans cette commune de 40 000 habitants (dont la totalité du territoire appartient à la 8e circonscription du Nord), le Rassemblement national a poussé. Encore. Cinq points de plus par rapport à 2019, soit 43,23% des voix. L’historique bastion socialiste, entré dans la majorité présidentielle dans le sillage du maire Dominique Baert, vogue vers un destin qui paraît inexorable.

« L’électorat Macron s’est démobilisé, c’est sûr », analyse le maire de Wattrelos. Mais il refuse de se résigner : « En nombre de voix, le RN et LFI n’ont pas fait le plein. Les listes Bardella et Aubry sont très en‐deçà de leurs forces maximales et des résultats que ces partis ont déjà enregistrés. » Comparer des scrutins aux enjeux différents reste toutefois un jeu périlleux. Les militants insoumis – et désormais Nouveau Front Populaire – s’accrochent, eux, à leur espoir : sur le secteur de Wattrelos, la liste LFI a doublé son score de 2019 (19,5%). Effet David Guiraud ? Sans doute.

Sur l’ensemble de la 8ème circonscription du Nord, les résultats du scrutin du 9 juin (31,54% pour la liste de Manon Aubry, 30,39% pour la liste Bardella, 9,77% pour la …