Akilla est sans doute la panthère noire la plus connue de France, après Bagheera, l’héroïne du « Livre de la jungle ». Son nom ne vous dit peut‐être rien mais l’animal est devenu célèbre un soir de fin d’été, sur les gouttières d’Armentières, dans le Nord. Nous sommes le 18 septembre 2019. Le temps d’une soirée, un drôle de spectacle s’offre à des passants médusés : un fauve prend l’air sur les toits avant de regagner son foyer.

Gros buzz sur les réseaux sociaux avant l’intervention des pompiers et d’experts animaliers. L’animal est finalement capturé à son domicile à l’aide d’un fusil hypodermique, puis placé provisoirement au zoo de Maubeuge.

Une panthère noire sur les toits d’Armentières provoque frayeur et fascination https://t.co/XJWQSwPT26 pic.twitter.com/l154l65Zjg — La Voix du Nord (@lavoixdunord) September 18, 2019

D’où vient cette jeune panthère femelle d’environ six mois dont les griffes ont été arrachées ? A qui appartient‐elle ? L’histoire prend une dimension encore plus inquiétante, quelques jours plus tard, avec le rapt du félin, en pleine nuit, dans son enclos, au sein même du zoo. Une opération commando savamment orchestrée, au nez et à la barbe des caméras de vidéosurveillance et du commissariat tout proche. Jusqu’alors, l’enquête n’est pas parvenue à identifier les auteurs de cet enlèvement.

Procès renvoyé en septembre

Dans cette affaire, seuls les propriétaires présumés de l’animal, Nordine B. et Nawel T. sont poursuivis. Âgés tous deux de 40 ans, ils devaient comparaître début janvier devant le tribunal correctionnel de Lille pour détention illégale de cette panthère noire dans leur maison de trois étages.

Car le léopard noir (nom officiel de ce félin), considéré comme une espèce dangereuse et protégée, voit sa détention soumise à des règles strictes pour un particulier : certificat de capacité et autorisation d’ouverture pour obtenir le …