À Dunkerque, capitale française de la pollution, le mirage d’une industrie « verte »

Un costume noir au milieu des bleus de travail. Le 12 mai 2023, Emmanuel Macron déambule au milieu des ouvriers de l’usine d’Aluminium Dunkerque. Le lieu n’est pas choisi par hasard. Avec une production annuelle pouvant atteindre 300 000 tonnes, c’est tout simplement la plus grande fonderie d’Europe. Soit le lieu idéal pour présenter sa stratégie d’accélération de la réindustrialisation « verte » du pays.

« Ce que vous démontrez chaque jour, c’est qu’on peut être plus souverain en construisant des solutions industrielles chez nous, et être plus respectueux du climat », lance, exalté, le président de la République à l’intention des quelque 700 salariés du site.

Réindustrialisation contre verdissement

Après une longue période de disette – plus de 6 000 emplois industriels supprimés ces vingt dernières années – un grand renouveau s’annonce dans le Dunkerquois. À la faveur notamment de l’implantation de plusieurs gigafactories de batteries électriques, entre 16 et 20 000 nouveaux emplois industriels sont attendus d’ici à 2030. De quoi donner le sourire à Emmanuel Macron, qui, depuis 2017, n’a eu de cesse de vouloir renforcer la « compétitivité » de la France.

Une autre réalité pourrait néanmoins le faire déchanter : celle du « verdissement ». Afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050, comme le prévoient les accords de Paris, les industriels de plusieurs secteurs particulièrement polluants doivent le réussir à grande vitesse. Même s’ils connaissaient parfaitement les échéances [lire plus bas], trois sites industriels majeurs du Dunkerquois, dans la sidérurgie, l’aluminium et la pétrochimie n’ont cessé de reporter leurs investissements dans la décarbonation. Jusqu’à se retrouver « dos au mur », avec plusieurs centaines de millions d’euros à débloquer dans un laps de temps très court.

Si les torts sont assurément partagés avec l’Etat, qui a attendu jusqu’à novembre 2023 pour faire signer des contrats de transition aux 50 sites les plus émetteurs, ce sont plusieurs milliers d’emplois industriels qui sont désormais menacés, y compris à court terme, comme le détaille Mediacités.