La députée (ex‐RN) Christine Engrand impliquée dans un délit de fuite

Selon nos informations, la voiture de la députée du Pas-de-Calais est mentionnée dans une enquête pour délit de fuite après un accident survenu le 22 septembre 2025, à proximité de sa permanence parlementaire. Alors que Christine Engrand a déjà fait parler d'elle pour son utilisation illicite de ses frais de mandat, le tribunal de Boulogne-sur-Mer a récemment relevé qu'elle ne disposait pas de permis de conduire valide.

La députée Christine Engrand au volant de la voiture impliquée dans l’incident. Ici le 22 juin 2024, lors de la campagne des législatives anticipées. Photo : Page Facebook Christine Engrand

Le 22 septembre 2025 après‐midi, à Guînes (Pas‐de‐Calais), une coccinelle blanche de marque Volkswagen percute un véhicule en stationnement. L’accident est à la fois banal et d’une gravité mineure : aucun blessé à déplorer, un bout de carrosserie et une jante endommagée.

Cet accident est pourtant d’intérêt public. Parce que le véhicule en tort a continué sa route comme si de rien n’était. Et parce que, selon un document de la brigade de recherche de Calais, chargée de l’enquête, la titulaire dudit véhicule n’est autre que la députée (ex‐RN) du Pas‐de‐Calais Christine Engrand, laquelle a justement sa permanence parlementaire à quelques centaines de mètres de là. Une plainte pour délit de fuite a été déposée le lendemain de l’accident, et l’enquête est toujours en cours.

Sollicitée par Mediacités, la procureure de Boulogne‐sur‐mer n’a pas donné davantage de détails. De son côté, Christine Engrand nous a assuré par e‑mail n’avoir reçu « aucun document sur ce dépôt de plainte ». Elle tient à préciser qu’il n’est « absolument pas dans [s]on tempérament de [s]e mettre dans l’illégalité ». « Quel en serait l’intérêt ? Pourquoi un délit de fuite puisque ma voiture est assurée ? », ajoute‐t‐elle encore. Relancée avec des questions précises [lire l’encadré « En coulisses »]elle n’avait pas donné suite au moment de publier cet article. 

Absence d’un permis de conduire valide
En mai 2025, la députée du Pas‐de‐Calais a déjà été 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Matthieu Slisse

Découvrez aussi nos dernières enquêtes

Aucun article à afficher...

1 / ?