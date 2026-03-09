La députée (ex‐RN) Christine Engrand impliquée dans un délit de fuite

Le 22 septembre 2025 après‐midi, à Guînes (Pas‐de‐Calais), une coccinelle blanche de marque Volkswagen percute un véhicule en stationnement. L’accident est à la fois banal et d’une gravité mineure : aucun blessé à déplorer, un bout de carrosserie et une jante endommagée.

Cet accident est pourtant d’intérêt public. Parce que le véhicule en tort a continué sa route comme si de rien n’était. Et parce que, selon un document de la brigade de recherche de Calais, chargée de l’enquête, la titulaire dudit véhicule n’est autre que la députée (ex‐RN) du Pas‐de‐Calais Christine Engrand, laquelle a justement sa permanence parlementaire à quelques centaines de mètres de là. Une plainte pour délit de fuite a été déposée le lendemain de l’accident, et l’enquête est toujours en cours.

Sollicitée par Mediacités, la procureure de Boulogne‐sur‐mer n’a pas donné davantage de détails. De son côté, Christine Engrand nous a assuré par e‑mail n’avoir reçu « aucun document sur ce dépôt de plainte ». Elle tient à préciser qu’il n’est « absolument pas dans [s]on tempérament de [s]e mettre dans l’illégalité ». « Quel en serait l’intérêt ? Pourquoi un délit de fuite puisque ma voiture est assurée ? », ajoute‐t‐elle encore. Relancée avec des questions précises [lire l’encadré « En coulisses »], elle n’avait pas donné suite au moment de publier cet article.

Absence d’un permis de conduire valide

En mai 2025, la députée du Pas‐de‐Calais a déjà été