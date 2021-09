La scène se passe en Guadeloupe, un certain 10 mai 1981. À l’annonce de la victoire de François Mitterrand, Hélène Geoffroy, 11 ans, esquisse quelques pas de danse avec ses parents et boit pour la première fois du champagne. Quarante ans plus tard, la fillette devenue maire de Vaulx-en-Velin brigue le poste de première secrétaire du Parti socialiste, en congrès à Villeurbanne les 18 et 19 septembre prochains.

Face au sortant Olivier Faure, la régionale de l’étape fait figure de challenger. En phase avec François Hollande et quelques fidèles historiques de l’ancien chef de l’État (Stéphane Le Foll, François Rebsamen, Julien Dray...) qui l’auraient invitée à sortir du rang, elle défend une motion intitulée d’un impératif « Debout les Socialistes, pour le renouveau ! ». Son credo : l’important, c’est d’abord et avant tout la rose.

Hélène Geoffroy - qui n’a pas donné suite aux sollicitations de Mediacités [lire ci-dessous l’encadré En coulisses] - reproche à l’actuel patron du PS d’avoir installé le parti « dans une forme d’obsolescence programmée, de dynamique de disparition » en le transformant en supplétif d’Europe Écologie-Les Verts (EELV). La critique ne manque pas de sel de la part d’une des vice-présidentes de Bruno Bernard, président écologiste du Grand Lyon…

Ragaillardie par la réélection des barons du PS aux dernières régionales (Carole Delga en Occitanie, Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine…), la Vaudaise défend l’idée que « quand la gauche gagne, le Parti socialiste en est la clé de voûte ». Et si Olivier Faure a opéré un virage à 180° degrés depuis le scrutin de juin dernier - rallié à la pré-candidature présidentielle d’Anne Hidalgo, il clame désormais lui aussi que le salut de la gauche passe par le PS -, elle a beau jeu de brocarder la versatilité de son adversaire.

Hélène Geoffroy, meilleure gardienne du temple socialiste ? Si elle invoque la trinité « Jaurès, Blum et Mitterrand » dans la présentation de sa motion, le rôle laisse songeur… Depuis le début de sa carrière politique, la maire de Vaulx-en-Velin a plutôt navigué au gré de ses intérêts personnels - elle fut tentée un temps par l’aventure macroniste [lire plus bas] - qu’en suivant la boussole du PS.

Sa candidature a d’ailleurs surpris nombre de « camarades ». « Jusqu’alors, Hélène Geoffroy ne s’était guère fait remarquer par une présence active au sein du PS », égratigne le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, partisan d’Olivier Faure. « On ne peut pas dire qu’elle ait manifesté un intérêt massif pour la vie interne du parti, raillait déjà en octobre 2020, dans Tribune de Lyon, Yann Crombecque, patron de la fédération du Rhône. Ce qui peut faire sourire, c’est sa ligne de défense des valeurs du PS, elle qui parle d’effacement… »

« Elle a toujours pris part aux débats nationaux, nuance un marcheur, transfuge du PS. Le fait d’avoir été députée [de 2012 à 2016] puis secrétaire d’État [de 2016 à 2017] lui a permis de s’affirmer. » Responsable locale de la campagne présidentielle de Ségolène Royal en 2007, proche de François Hollande puis partisane de Manuel Valls, Hélène Geoffroy avait réclamé l’adoption d’une « ligne claire » après la débâche des socialistes aux législatives de 2017. Comprendre sociale-démocrate et « réaliste » par opposition à l’approche « utopiste », selon ses propres mots, d’un Benoît Hamon.

Ce positionnement était déjà peu ou prou le sien en 1997 quand, un doctorat en mécanique de l’École polytechnique en poche, elle débarque à Vaulx-en-Velin avec son compagnon Joël Mathurin, aujourd’hui préfet du Morbihan. Née dans l’Oise mais originaire de la Guadeloupe où elle a grandi, elle s’installe à 27 ans dans le bastion communiste, ville symbole des maux des banlieues, pour un poste de chargée de recherche à l’École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE). Elle y croise Philippe Zittoun, aux commandes de la petite section locale du PS. « Hélène a pris sa carte. Elle était très discrète. Une militante parmi d’autres, proche des rocardiens. Bien difficile d’imaginer le parcours qui allait être le sien », se souvient-il.

Dès les municipales de 2001, le PS est en quête de représentantes afin de respecter la loi sur la parité du gouvernement Jospin. Pour Hélène Geoffroy, c’est l’opportunité de devenir adjointe de Maurice Charrier, l’historique maire de Vaulx (membre du PCF jusqu’au début des années 1990). Le compagnonnage sera de courte durée… Trois ans plus tard, elle ouvre une première brèche dans la citadelle rouge en remportant le canton qui épouse les frontières de la commune.

Au moment de la désignation du candidat PS par les militants locaux, la future conseillère générale a damé le pion à Philippe Zittoun. « Je n’avais absolument pas anticipé son entrée en lice. Elle ne pesait rien, tout le monde la sous-estimait mais le leader socialiste de l’époque à Vaulx, René Beauverie, a finalement misé sur elle », raconte-t-il. Philippe Zittoun devance Hélène Geoffroy au premier tour mais son opposante bénéfice, au second, du ralliement de l’aile gauche du parti incarnée par Stéphane Gomez, Muriel Lecerf et Roger Bolliet. Les trois sont aujourd’hui respectivement 1er, 4e et 9e adjoints de Madame la maire.

Pour cet ancien militant associatif ayant frayé avec la classe politique locale, « Hélène Geoffroy commence alors à révéler ses talents de joueuse d’échecs qui imagine quel coup lui permettra d’avancer ses pions. Une fine stratège aussi habile qu’opportuniste ». Dans sa conquête du pouvoir, la physicienne s’entoure de Stéphane Gomez et de Muriel Lecerf. « Mais Hélène n’accorde sa confiance à personne, poursuit notre interlocuteur. Elle élimine quiconque pourrait lui faire de l’ombre. »

Après sa victoire aux cantonales de 2004, l’adjointe ne fait plus mystère de sa volonté de s'asseoir dans le fauteuil de maire. Et plus question de passer sous les fourches caudines du Parti communiste et de se satisfaire de strapontins au sein d’une traditionnelle liste d’union de la gauche. Premier round en 2008. C’est un cuisant échec. L’indéboulonnable Charrier, premier magistrat depuis 1985, est réélu dès le premier tour et la socialiste ne recueille que 24% des voix.

La deuxième tentative sera la bonne. En 2014, Hélène Geoffroy s’installe à l’hôtel de ville de Vaulx-en-Velin à l’issue d’une triangulaire. Entre les deux scrutins, la donne a changé. En 2009, Maurice Charrier a cédé sa place de maire au communiste Bernard Genin qui tend alors la main à son opposante socialiste. Elle la refuse. A l’inverse de Philippe Zittoun qui entre dans l’exécutif municipal et… sort du PS quelque temps plus tard. Une exclusion exigée par Hélène Geoffroy à la manœuvre pour asseoir son leadership. « Elle a pris la section, m’a écarté ainsi que tous ceux qui m’avaient soutenu. Nous avions des relations amicales, nos enfants se fréquentaient. Je ne m’attendais pas à ça de sa part », soupire Philippe Zittoun, candidat sur la liste de l’écologiste Richard Marion aux dernières municipales.

Surtout, entre son échec de 2008 et son élection en 2014, Hélène Geoffroy a fait son entrée au palais Bourbon. En 2012, dans la foulée de la victoire présidentielle de François Hollande, elle décroche le siège de députée de la 7e circonscription du Rhône qui comprend les villes de Vaulx-en-Velin, Bron et Rillieux-la-Pape. Le sortant Jean-Jack Queyranne, ancien président de la région Rhône-Alpes, l'a adoubée au motif qu’elle coche toutes les cases : « Femme, jeune quadragénaire issue de la diversité, élue d’une ville populaire, parcours exemplaire, symbole de la promotion républicaine. »

Jean-Jack Queyranne ou la bonne fée d’Hélène Geoffroy… « La choisir pour la députation était une manière de renforcer son poids politique et sa notoriété dans l’optique de la conquête de la mairie, se souvient-il. Ce choix m’a d’ailleurs valu un conflit avec Annie Guillemot. » Dans la tradition des guerres picrocholines dont le PS est coutumier, le président de la région barre à l’époque la route de l’Assemblée nationale à celle qui lui a succédé à l’hôtel de ville de Bron et… qui vient d’évincer son épouse, Elisabeth Brissy-Queyranne, de l’exécutif municipal.

Une dizaine d’années plus tard, le mentor est toujours aussi fier de son élève. « Hélène, c’est le potomitan ! », s’enflamme celui qui fut secrétaire d’État à l’Outre-mer. Le terme créole désigne le poteau central du temple vaudou et renvoie traditionnellement à la femme, pilier de la société antillaise autour duquel tout s’organise.

Reste que le « potomitan » Geoffroy a conquis Vaulx-en-Velin au forceps (avec seulement 200 voix d’avance), grâce à un accord conclu entre les deux tours avec une liste « citoyenne » conduite par Stéphane et Christine Bertin. Le couple avait créé la surprise en totalisant près de 17% des suffrages au premier tour. L’alliance de circonstance entre deux partenaires réunis par la volonté de donner le coup de grâce au PCF vole vite en éclats. Avec son groupe « Agir pour Vaulx-en-Velin », Stéphane Bertin, fervent partisan de la démocratie participative, s’imagine être un aiguillon au sein de la majorité. Hélène Geoffroy le perçoit surtout en trublion. La maire goûte fort peu sa liberté de parole et le prive, au début de l’année 2016, de délégation… tout en débauchant quelques membres de son équipe.

La descente au purgatoire des Bertin avait débuté en 2015. « À l'époque, Christine Bertin, avec l’étiquette MoDem, avait envisagé d’être candidate aux régionales sur les listes de Laurent Wauquiez contre Jean-Jack Queyranne. De quoi chauffer les oreilles d’Hélène, raconte Jacques Boucaud, ancien rédacteur en chef du journal municipal de Vaulx-en-Velin. Le couple Bertin a progressivement glissé vers une opposition à l’action municipale qui ne pouvait perdurer au sein de l’exécutif. »

« Quand elle était dans l’opposition [entre 2008 et 2014], Hélène Geoffroy a utilisé les acteurs associatifs dont je faisais partie. En 2014, j’ai bien sûr pêché par naïveté en validant un accord qui lui accordait la majorité absolue, analyse Stéphane Bertin, aujourd’hui en retrait de la vie politique. Je ne suis pas un politicien, j’ai pensé à l’intérêt de la ville, sans mesurer la fourberie du personnage qui est en fait une carriériste. » De fait, Hélène Geoffroy enchaîne et empile les mandats : adjointe au maire, conseillère générale, députée, maire, vice-présidente du Grand Lyon… Jusqu’à décrocher la timbale.

En février 2016, l’édile de Vaulx-en-Velin fait son entrée dans le gouvernement de Manuel Valls. À l’élue de banlieue échoit le secrétariat d’État à la politique de la ville. Principe de non-cumul oblige pour les membres du gouvernement, voilà Hélène Geoffroy contrainte de laisser son fauteuil de maire. Elle le cède à son premier adjoint Pierre Dussurgey, qui endosse, pendant une grosse année, le costume du parfait homme de paille. « Il lui a gardé la place au chaud », résume Jacques Boucaud. Et pour signifier, s’il en était besoin, qu’elle demeure la patronne, la secrétaire d’État conserve son bureau à l’hôtel de ville.

Sa gestion de « l’ingérable »

Piloter Vaulx-en-Velin, commune symbole malgré elle des maux de la banlieue où plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, n'a rien d'une sinécure. Au moment de jauger l'action de la première magistrate, plusieurs de nos interlocuteurs, de David Kimelfeld à Jean-Jack Queyranne, excipent de la lourdeur du sac à dos pour plaider l'indulgence. « Comment gérer l'ingérable ? », lâche l’un d’eux. « Tout est plus compliqué ici, résume un employé municipal. Plus de jeunes, plus de précarité, plus de familles défavorisées, plus de problèmes, plus de points de deal… » Reste que la commune aux 52 000 habitants connaît la plus forte croissance démographique de l'agglomération et dispose de moyens non négligeables. Elle affiche un budget de plus de 110 millions d’euros et un effectif d’un millier d’agents dans ses services.

À son actif, Hélène Geoffroy revendique d'avoir donné un coup de frein à la densification « incontrôlée » programmée par ses prédécesseurs. Certaines opérations, comme la Zac Tase, ont été stoppées, d'autres redéfinies, notamment la Zac du Mas du Taureau. Objectif : diversifier l'habitat en réduisant le pourcentage de logements sociaux dans sa ville. Celui-ci s'élève à 56%. Cette volonté d'attirer les classes moyennes fait grincer les dents de Richard Marion (EELV), élu d'opposition : « Dans les programmes immobiliers prévus au Mas du Taureau, ce n'est pas 20% ou 25% de logement social, c'est 0%. Le message adressé aux habitants actuels est clair et plutôt violent : ce qu'on construit n'est pas pour vous. La maire donne le sentiment de tourner le dos à l'histoire de sa ville. » « C’est une socialiste bourgeoise qui veut se débarrasser des plus démunis, assène l'écologiste. On ne cherche pas à répondre aux problèmes sociaux mais à diluer la pauvreté. Je ne vois pas où est le socialisme. »

Pour justifier l'abandon dès son arrivée aux commandes du projet de centre nautique porté par l'ex-adjoint aux sports Philippe Zittoun, la première édile a fait valoir la nécessité de consacrer des moyens importants aux écoles. Les petits Vaudais sont toujours plus nombreux : près de 7 500 élèves aujourd'hui contre 6 800 en 2014. Pour la première fois depuis quarante ans, un groupe scolaire, baptisé René-Beauverie, a ainsi été inauguré en 2019. Trois autres doivent voir le jour dans les années à venir. « Renoncer au centre nautique marquait sa volonté de rupture, considère Richard Marion. Or, voilà deux ans et demi que la commune est privée de piscine dans l'attente de la rénovation de l'équipement existant ! »

Confrontée à l'exaspération des habitants, Hélène Geoffroy a progressivement investi le champ de la sécurité, musclé sa police municipale dont les effectifs étaient squelettiques, étoffé la vidéosurveillance. Sans négliger, assure-t-elle, la prévention. Récemment, sa proposition de « cours de motocross pour lutter contre les rodéos urbains » a soulevé l’intérêt des médias. « C'était le but recherché alors qu'elle était en pleine tournée des popotes socialistes », grince un élu métropolitain.