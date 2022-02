L’expression a fait florès dans les médias. De Villeurbanne au quartier de Vaise, dans le 9arrondissement, le Grand Lyon installe des « tiny houses ». Sur trois sites, la collectivité a ouvert une cinquantaine de ces maisonnettes destinées aux femmes sans-abri et à leurs bambins de moins de trois ans dans l’attente de « trouver des solutions pérennes », selon Bruno Bernard, le président (EELV) de la Métropole. D’après son vice-président Renaud Payre, cité dans Le Progrès , 200 personnes seraient passées par ces « villages mobiles » implantés en général sur d’anciens terrains industriels depuis le début du mandat en 2020.

Ces initiatives, promises à être reproduites un peu partout dans l’agglomération, font suite à une installation d’une vingtaine de mobil-homes situés avenue Rockefeller, dans le 8e arrondissement de Lyon, et destinés à héberger de jeunes gens qui occupaient auparavant l’ancien collège Maurice Scève de la Croix-Rousse. Elles présentent, souligne le Grand Lyon, un sérieux avantage financier : à raison de 29 000 euros la « tiny house » utilisable pendant quinze à vingt ans, elles évitent à la Métropole de régler l’hôtel pour les ménages précaires qu’elle a le devoir de mettre à l’abri. Fini donc les chambres de motels sordides et ruineuses ou les campements de fortune, vive les villages déménageables ?

« La politique sociale de la collectivité trouve un nouveau souffle », s’enthousiasme carrément Le Monde. Sauf que ce concept « novateur » est loin d’être une idée neuve, quand bien même l’emploi de l’expression « tiny house » lui a assuré une large couverture médiatique. Outre la cinquantaine de places de l’avenue Rockefeller, on compte quelques autres « villages mobiles » dans le Grand Lyon, dont un à Vaulx-en-Velin, ouvert depuis 2015 et composé d’une trentaine de bungalows pour 80 places, ou un autre à Rillieux-la-Pape, depuis 2013, avec 25 bungalows et une centaines de résidents, principalement des femmes réfugiées seules avec enfants.

D’abord installé sur l’ancien terrain militaire Ostérode, ce camp a brutalement déménagé une semaine avant les dernières vacances de Noël, après la vente du lieu à un promoteur. Direction les lisières de la ville, à proximité de la cuisine centrale des cantines de la ville de Lyon et en bordure d’un accès à l’autoroute où les voitures défilent à vive allure.

Derrière les maisonnettes de Rillieux, de Vaulx et (en partie) de l'avenue Rockefeller, une seule et même entreprise : Dom’Ici. Elle a été créée en 2011 par Alain Sitbon, un nom inconnu du grand public mais beaucoup moins du microcosme politique local. Avant de proposer aux collectivités et aux préfectures des mobil-homes et autres bungalows clefs en main, Alain Sitbon a en effet fréquenté plusieurs générations d’élus de l’agglomération lyonnaise.

En 1962, il fonde le CRPS pour « Centre des relations publiques et sociales », l'une des premières entreprises de communication au service d’hommes politiques. Militant historique du Parti socialiste, il recrute ses clients à gauche, dont un certain Gérard Collomb - l’ancien maire de Lyon fut socialiste avant de rejoindre Emmanuel Macron. Mais Alain Sitbon noue aussi de solides relations à droite, comme avec l’ancien député RPR et ex-maire d’Oullins Michel Terrot ou avec l’actuel maire LR de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet. « J’ai accompagné plus de 7 700 candidats », confiait à l’AFP, en 2018, celui qui a aussi compté parmi sa clientèle quelques chefs d’État africains.

Un million d’euros de bénéfices

« C’est d’ailleurs lors d’un séjour en Afrique que j’ai vu que l’armée utilisait des mobil-homes pour des opérations ponctuelles. C’est comme ça que j’ai eu l’idée de Dom’Ici », raconte Alain Sitbon, qui reçoit Mediacités dans un café lyonnais proche de la préfecture où il a ses habitudes. Son écharpe rouge et ses 84 printemps lui donnent des faux airs de François Mitterrand. S’il a reporté plusieurs fois notre rencontre, l’ancien communicant politique dispose aujourd’hui de davantage de temps libre : il a vendu, en octobre dernier, sa société à Nicolas Calbry, un gérant immobilier.

Le montant de la transaction est gardé secret par les deux parties. « Clause de non divulgation », nous oppose le repreneur. Le business des « villages mobiles » n’en reste pas moins florissant : d’après ses comptes déposés au tribunal de commerce, Dom’Ici, qui chapeaute sept « villages mobiles » , affichait plus d’un million d’euros de bénéfices en 2020 pour 3,8 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Son fondateur n’est pas d’humeur à bavarder rentabilité. Alain Sitbon préfère revenir sur la genèse de son engagement social. La rencontre avec une jeune femme et son bébé, qui dormaient dans une cabine téléphonique sur les hauteurs de la Croix-Rousse, l'aurait décidé à agir, raconte-t-il. La création de Dom’Ici, baptisée en hommage à sa fille disparue Dominique, fait aussi écho au parcours de ce natif de Tunisie, débarqué sans le sou à Lyon à l’âge de 17 ans. « L’époque est dure avec ces gens-là, déplore-t-il en parlant des migrants et des sans-abri. Mais moi, je sais ce que c’est de dormir dans la rue et de devoir rouler son matelas pour le cacher derrière les poubelles. »

« Je suis mariée avec ce bungalow ! »

L’idée d’Alain Sitbon est simple : acheter et monter des mobil-homes puis les livrer au plus vite pour « offrir un toit » à ceux qui en ont besoin. « Ce dispositif n’a jamais été prévu pour durer », précise celui qui se voit simplement comme un prestataire efficace au service des associations spécialisées dans l’accueil des personnes en difficulté. Dans les faits, c’est plus complexe. Au « village » de Rillieux, Mediacités a ainsi rencontré Louisa (prénom d’emprunt), mère d’une petite fille de quatre ans. Cette Albanaise est arrivée en France il y a cinq ans. Après une année à la rue, puis quelques nuits passées dans un gymnase, elle a atterri ici et n’a pas bougé depuis. « Je suis mariée avec ce bungalow ! », rit-elle... jaune.

« Pour six mois, c’est bien, mais pour cinq ans ?, poursuit-elle. Les travailleurs sociaux nous disent qu’ils font le nécessaire, mais la préfecture ne donne pas de papiers. Et sans papiers, pas de possibilité de travailler, de trouver un logement… » Les larmes lui montent aux yeux, elle s’en excuse : « Ils sont gentils ici, mais ce n’est pas une vie : on ne peut rien stocker, on est à l’étroit, je n’ai pas dormi avec mon mari depuis des années. » Louisa ajoute ne pas vouloir se plaindre et que « Monsieur Sitbon est très gentil. Une fois, il est venu fêter avec nous son anniversaire. » En 2017, l’ami des hommes politiques avait en effet offert un repas aux résidents de ses « villages d’accueil ». « Alain Sitbon a fêté ses 80 ans avec des sans-abri », titrait alors Le Progrès.

Mélange des genres

Dans le secteur de l’hébergement des plus précaires, Dom’Ici traîne une double réputation. D'abord, celle d’une société efficace. « On a loué auprès d’eux 15 à 20 unités. Les mobil-homes sont arrivés très vite », confirme Pierre Mercier, directeur du Mas, gestionnaire du village mobile de l’avenue Rockefeller. Ensuite, celle d’un prestataire low-cost. « Franchement, les mobil-homes sont assez sommaires dans leur conception, blâme un travailleur social sous le couvert de l’anonymat. Les prix de location pratiqués par Dom’Ici sont pourtant très chers. Mais comme il n’y a pas d’autres acteurs sur le marché, ils en profitent. » Comptez environ 10 000 euros par an le bungalow… sans le charme des « tiny houses » en bois du Grand Lyon.

« C’est vrai que les bungalows posent un problème d’un point de vue paysager », concède le nouveau patron Nicolas Calbry, qui promet pour « très bientôt » la pose de planches en bois sur les façades afin de leur donner un côté « un peu plus champêtre » et « plus acceptable pour les riverains » (sic). Le repreneur souhaite aussi « augmenter la qualité de service » et ne pas nouer de partenariat exclusif avec des associations. « Il y a un peu d’organisation à changer… », ajoute-t-il pudiquement.

Marque de fabrique de son créateur, Dom’Ici mêle action sociale et connexions politiques. Jusqu’à sa vente en octobre, la société était dirigée par Marion Demontès, fille de l’ancienne sénatrice socialiste et ex-maire de Saint-Fons Christiane Demontès. Auparavant, elle dirigeait l’association 2ChosesLune, émanation directe de Dom’Ici et gestionnaire de plusieurs villages mobiles. C’est son frère Mathieu qui l’a remplacée à ce poste, occupé, entre 2014 et 2016, par Sandrine Runel, candidate du Parti socialiste à l’hôtel de ville de Lyon lors des dernières élections municipales. Sollicitée pour cet article, celle qui est aujourd’hui adjointe de Grégory Doucet, déléguée aux solidarités et à l’inclusion sociale, n’a pas répondu à nos messages. Au bureau de l’association 2ChosesLune, on retrouve aussi Arnaud Lacheret, ancien chef de cabinet du maire de Rillieux-la-Pape.

« Faire du social, ce n’est pas seulement acheter des bungalows et piquer les marchés par connivence politique »

D’aucuns ne goûtent pas le mélange des genres d’Alain Sitbon. « Faire du social, ce n’est pas seulement acheter des bungalows et piquer les marchés des associations locales par connivence politique », grince un travailleur social, qui en veut pour preuve l’implantation de Dom’Ici à Dijon à la faveur de l’excellente relation entre l’entrepreneur et le maire François Rebsamen, pilier historique du Parti socialiste. Dans le Calvados, la méthode Dom’Ici est aussi décriée, comme s’en faisaient l’écho nos confrères du média normand Le Poulpe, en août 2021. Leur article dénonçait le turn-over et la gestion « low-cost » du village mobile de Caen fourni par l’ancienne entreprise d’Alain Sitbon et géré par l’association 2ChosesLune. Il mettait aussi en lumière les marchés publics de l’hébergement d’urgence qui favorisent le moins cher au détriment du plus compétent.

Selon les informations de Mediacités, en facturant 20 à 25 euros la prise en charge d’une personne, 2ChosesLune a facilement remporté l’appel d’offres lancé par l’État pour l’accueil de personnes précaires de Caen, Vire et Bayeux, au détriment d’associations locales qui, elles, facturent plutôt 40 à 45 euros la journée. Résultat, des travailleurs sociaux trop peu nombreux et des résidents livrés à eux-mêmes, décrivait le journal Le Poulpe. « Cet article se basait sur le témoignage d’une employé qui cherchait à régler ses comptes ! », balaie Alain Sitbon. Encore une fois, pas question d'aborder les sujets qui fâchent.