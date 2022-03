Le ministère de l’Intérieur a formellement lancé la dissolution du Groupe antifasciste Lyon et environs (Gale)*, un collectif autonome qu’il assimile à un « groupement de fait incitant à la haine et à la violence » [comme l'ont annoncé, le 18 mars, nos confrères de Rue89Lyon ]. Cette procédure, la première à viser un groupe d’extrême gauche depuis la dissolution d’Action directe en 1982 , est aussi la première à se fonder exclusivement sur une nouvelle disposition de la loi « séparatisme » , entrée en vigueur en août 2021. Le texte a ajouté un motif de dissolution à une liste déjà étoffée : la provocation « à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ».

Le projet de décret, que Mediapart a pu consulter [lire à la fin de l'article, l'encadré "En coulisses"], a été notifié le 17 mars à un militant antifasciste désigné par le ministère de l’Intérieur comme « l’un des fondateurs et dirigeants » du Gale, ce qu’il dément. Sur cinq pages, les autorités exposent leurs arguments en faveur d’une dissolution : les termes employés par le groupe antifasciste sur les réseaux sociaux au sujet de l’extrême-droite et de la police, les publications qu’il relaie et sa participation supposée à des manifestations violentes.

Pour Agnès Bouquin et Olivier Forray, les avocats du collectif, la procédure de dissolution vise « les idées antifascistes en elles-mêmes », c’est-à-dire « des valeurs protégées par l’ensemble des textes conventionnels, constitutionnels et légaux ». Ils viennent de faire parvenir la réponse du Gale au ministère, à l’issue du délai de dix jours qui leur était accordé.

D’après les avocats, « cette procédure de dissolution trouve sa seule justification dans la proximité immédiate d’échéances électorales importantes », alors que le Gale « n’est à l’origine d’aucun trouble grave à l’ordre public ». Si le gouvernement campe sur sa position, il peut acter la dissolution en conseil des ministres.

Des manifestations non déclarées

Ce samedi 26 mars, une manifestation de soutien au Gale (déclarée en préfecture) devait se tenir à Lyon. Hannah**, l’une des militantes du collectif, explique que ce défilé vise à « informer qu’un groupe antifasciste va être dissous, tout en prenant en compte les dissolutions antérieures, comme celles de BarakaCity et du CCIF ». Si elle ne cite pas spontanément les groupes d’extrême-droite, refusant qu’on « les renvoie dos à dos », elle précise que les antifascistes « n’ont jamais été partisans de la dissolution de groupes, quels qu’ils soient ».

Créé en 2013, après le meurtre de Clément Méric par des skinheads d’extrême-droite à Paris, le Gale se définit selon Hannah comme « un groupe autonome révolutionnaire à l’organisation horizontale » qui participe « aux luttes de la région lyonnaise ».

Cette militante ajoute que le collectif se bat « contre le fascisme bien implanté sur Lyon, contre la répression et les violences policières, contre le sexisme et l’impérialisme », à travers « des manifestations et des actions directes, mais aussi des textes, des collages, des activités sportives et culturelles ». Le groupe, qui ne dispose pas de locaux, communique via son site internet, ses comptes Facebook, Twitter et Instagram et des publications sur Rebellyon.

« Récurrence d’actions violentes, légitimées par un discours idéologique dirigé contre la violence et le racisme d’État »

D’après le portrait dressé par Pascale Léglise, directrice des libertés publiques et des affaires juridiques au sein du ministère de l’Intérieur, le Gale comprendrait « vingt à trente membres actifs et sympathisants » dans l’agglomération lyonnaise. Le document affirme en premier lieu que « le Gale inscrit sa stratégie dans la récurrence d’actions violentes, légitimées par un discours idéologique dirigé contre la violence et le racisme d’État ».

À l’appui de sa démonstration, le ministère reproche au Gale, à certains de ses membres supposés - deux noms sont cités - ou à ses « sympathisants » d’avoir organisé, appelé ou participé à une dizaine de manifestations, non déclarées et parfois interdites, au cours des sept dernières années : contre des événements organisés par le Front national et le Groupe union défense (Gud) à Lyon (le Gud, devenu « Bastion social », a été dissous en 2019), en hommage à Rémi Fraisse (mort lors d’une intervention de gendarmerie en 2014), en soutien au peuple kurde ou à une librairie libertaire attaquée par l’extrême droite.

Le texte insiste sur le fait que ces rassemblements ont donné lieu tantôt à des dégradations, tantôt à des jets de projectiles contre les forces de l’ordre, sans pour autant démontrer que les membres du Gale en seraient responsables. Par un glissement sémantique propre à la police administrative, le ministère de l’Intérieur entretient l’ambiguïté entre les infractions attribuées à des individus et et leur imputabilité au groupe, auquel il est reproché entre les lignes de les cautionner, voire d’en être à l’origine.

« Le Gale revendique expressément “l’action directe comme un outil de lutte” », écrit ainsi le ministère, juste avant de rappeler que le groupe a « relayé » (sur les réseaux sociaux) l’attaque de lieux symboliques, comme le local des identitaires, l’Issep (l’école privée fondée par Marion Maréchal), les locaux de la police aux frontières ou le consulat de Turquie. Il reproche aussi au Gale d’avoir appelé à « une journée de lutte »… le 1er mai 2021, accusant ensuite ses membres d’avoir commis des violences ce jour-là.

Dans leur réponse au ministère de l’Intérieur, que Mediapart a pu consulter, les avocats du Gale reviennent sur chacun des événements cités pour dénoncer des « allégations injustifiées », reposant sur une présentation des faits « inexacte », « partiale » voire « volontairement mensongère ».

Des slogans anti-flics

Dans la deuxième moitié de son argumentaire, le ministère de l’Intérieur concentre ses reproches sur les « appels à la haine contre les forces de l’ordre » attribués au Gale. Pour ce faire, il passe au crible les publications du groupe sur les réseaux sociaux depuis 2020, en insistant sur le vocabulaire utilisé : les slogans « Acab » (« All cops are bastards » soit « Tous les flics sont des bâtards ») ou « tout le monde déteste la police », des expressions comme « la police tue » ou « abolition de la police », sont retenus comme des éléments à charge.

« Ce grief repose sur la critique de l’activité des services de police et des violences illégitimes qui leur sont imputables et pour lesquelles ils sont, parfois, condamnés », commentent les avocats du collectif, estimant que le ministère fait preuve d’une « particulière mauvaise foi » en utilisant des citations tronquées. Aux yeux d’Agnès Bouquin et Olivier Forray, cette procédure « ne vise qu’à contraindre au silence une opinion présentée comme dissidente ou blasphématoire à l’encontre des services de police », au détriment des libertés d’expression et d’association.

Après les tirs de LBD et les coups de matraque, les méandres de la justice ou de l'IGPN. Enquête à #Lyon sur le parcours du combattant des victimes de violences policières. Via @MediacitesLyon cc @davduf https://t.co/KSHZzFFtFw — Mediacités (@Mediacites) February 17, 2021

Il est vrai que le jargon administratif prête parfois à sourire. Le ministère écrit ainsi que « le 12 septembre 2021, le Gale a publié sur Twitter une vidéo d’un concert dans laquelle il est permis d’entendre un chanteur scandant sur scène “fuck la police, fuck le 17” et faisant reprendre au public “tout le monde déteste la police” ». Il ne précise pas qu’il s’agit du concert du rappeur Soso Maness à la dernière Fête de L’Huma, qui avait scandalisé les syndicats de police et poussé Gérald Darmanin à réagir. Sous la plume des autorités, le slogan « Feu aux prisons », utilisé par l’extrême-gauche dans des tracts depuis des années, devient un « appel à la violence à l’encontre de l’institution carcérale ».

« Une perte de temps au détriment des luttes »

« Nous ne sommes pas étonnés par cette procédure de dissolution », commente Hannah, pour qui la démarche représente tout de même « une perte de temps au détriment des luttes ». De fait, le collectif et ses membres sont dans le viseur de la police et de la justice depuis plusieurs années, avec une accélération notable ces derniers mois.

Le 4 novembre 2021, sept antifascistes lyonnais (dont certains liés au Gale) étaient jugés à Lyon pour avoir molesté des militants du groupe d’extrême-droite Civitas, lors d’une manifestation contre le passe sanitaire. Trois d’entre eux avaient été placés en détention provisoire. Le procès s’est soldé par un fiasco : le tribunal a annulé la quasi-totalité de la procédure, trois militants ont été relaxés et les quatre autres condamnés à de simples amendes.

En décembre, des propos « anti-police » (toujours les mêmes slogans) tenus à l’occasion du Lyon Antifa Fest, co-organisé par le Gale, avaient déclenché des réactions politiques. Des élus locaux ont ensuite appelé à la dissolution du groupe lorsqu’il a relayé un tweet du mouvement écologiste « Les soulèvements de la Terre », appelant à venir « assiéger » le siège lyonnais du groupe Bayer-Monsanto le 5 mars.

Le projet de décret fait d’ailleurs référence à cette journée de mobilisation. Il accuse le Gale, à travers une faute de frappe sans doute malheureuse, d’avoir « soutenu la destruction par le feux des drapeaux français, européen et de la mairie de Lyon » ce jour-là. Qu’on se rassure, si les drapeaux ont bien été décrochés de la façade et incendiés, entraînant un signalement à la justice, la mairie de Lyon est toujours là.

Si la procédure allait jusqu’à son terme, le Gale deviendrait le premier groupe antifasciste dissous en France et la première organisation d’extrême gauche dissoute depuis quarante ans. Sous le quinquennat d’Emmanuel Macron, la quasi-totalité des 28 associations et groupes dissous l’ont été pour leur proximité avec l’islamisme ou l’extrême-droite.

En janvier, Gérald Darmanin prétendait donner satisfaction à des élus qui réclamaient la dissolution de Nantes révoltée. Les avocats de ce collectif et média, Raphaël Kempf et Aïnoha Pascual, confirment toutefois qu’aucune procédure n’a été initiée à ce jour.

* Les militants désignent généralement le collectif comme « la Gale » mais Mediapart a choisi d’écrire « le Gale », puisque l’acronyme désigne le « Groupe antifasciste Lyon et environs ».

** Hannah est le pseudonyme choisi par cette militante.