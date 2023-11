« Hémorragie interne » à la Méomie, la « Mission d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers », s’alarme un document interne du Grand Lyon que Mediacités s’est procuré. Ce service de la Métropole a la lourde tâche d’évaluer l’âge des jeunes migrants présents sur le territoire et de les accompagner au titre de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) s’ils sont reconnus mineurs. Depuis septembre 2021, la Méomie compte un pôle « jeunes majeurs ». Cette unité est dédiée à l’accompagnement des migrants pris en charge avant leurs 18 ans et devenus majeurs. Elle a fait l’objet d’un diagnostic réalisé par les services de la collectivité et resté confidentiel jusqu’à présent.

Ce document pointe des