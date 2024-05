Les communes et collectivités qui figurent parmi les 474 actionnaires de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) vont bientôt recevoir un chèque plus gros que d’habitude… Détentrice d’une poignée de parts, la ville de Lyon ne va percevoir que 1 158,20 euros de dividendes de la part de la compagnie concessionnaire du fleuve. En revanche, la commune d’Injoux-Génissiat (Ain), où se trouve le barrage de Génissiat, recevra 15 983 euros ; Givors, 23 164 euros ; le département de l’Ain, 1,9 million d’euros ; la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, 2,9 millions d’euros et le département des Bouches‐du‐Rhône, 16,8 millions d’euros… Jackpot ! Comme l’a repéré Mediacités, les sommes qui doivent être avalisées en assemblée générale le 14 juin prochain – une formalité – sont trois fois plus importantes que celles de l’an passé.

Et pour cause : en 2023, la CNR a dégagé un bénéfice record d’un milliard d’euros. Plus de la moitié, certes, a été taxée par l’État. Reste tout de même 342 millions d’euros à la discrétion des actionnaires. Jusqu’à présent, ceux‐ci percevaient autour de 65 % du résultat net de l’entreprise, histoire d’en laisser un peu dans le bas de laine. Sauf que lors du conseil de surveillance du 24 mars dernier, décision a été prise de