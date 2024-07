On savait déjà qu’il avait accepté de discourir sur l’Union européenne à l’invitation de l’Action française en mars dernier. Mais Patrick Louis, candidat de l’extrême droite arrivé largement en tête du premier tour des législatives dans le Beaujolais avec plus de 35 % des voix (il est opposé au député LR sortant Alexandre Portier au second tour), possède d’autres connexions avec les groupuscules les plus radicaux de l’extrême droite locale.

Selon nos informations, sa suppléante, Marie‐Charlotte Robesson (son nom de jeune fille est Beauregard) a été