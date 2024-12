L’Olympique lyonnais ne lève pas le petit doigt face à ses supporters néonazis

Les South Side Lyon sont de plus en plus visibles dans les tribunes du club rhodanien. Plusieurs de ses membres ont pourtant été condamnés pour violences et affichent leur proximité avec l’idéologie nazie, selon une enquête de notre partenaire Mediapart. L’OL affirme « faire preuve de vigilance » et les South Side « être une association apolitique ».