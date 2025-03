Un minimum de 154 millions d’euros : le considérable et discret parc immobilier du diocèse de Lyon

Niché au sommet d’une colline, à la frontière entre Sainte‐Foy‐lès‐Lyon et Francheville, le domaine s’étend sur cinq hectares et comprend, dans un cadre bucolique et verdoyant, un hôtel 3 étoiles « atypique », selon la plaquette de présentation. Croisée sur place, Jacqueline, 90 ans, y est venue ce midi « pour manger entre copines », quand d’autres y séjournent pour un minimum de 85 euros la nuit. Originalité : le Domaine Lyon Saint‐Joseph et sa centaine de chambres n’appartiennent pas à un géant de l’hôtellerie. Son propriétaire n’est autre que le diocèse de Lyon.

« Je l’ignorais, même si je m’en doutais avec les statuettes et la croix au‐dessus de la façade de l’accueil », remarque Chloé, venue récupérer son père présent à l’un des cinq séminaires d’entreprises organisés ce jour‐là. Ancien séminaire (pas d’entreprise…), l’imposante bâtisse abrite toujours une chapelle. C’est l’une des pépites du très fourni patrimoine immobilier de l’Église catholique lyonnaise, que Mediacités a minutieusement cartographié et estimé en partie [voir notre carte interactive ci‐dessous].

Ce petit empire est sciemment passé sous silence puisque d’après