Cela n’étonnera personne, le patrimoine des Hospices civils de Lyon (HCL) est avant tout constitué de bâtiments et terrains dédiés à l’exercice d’activités hospitalières ou en lien avec ces activités : soin et accueil des patients, administration et gestion, services d’aide à domicile ou d’ambulance, crèches, restauration ou enseignement supérieur. Mediacités a ainsi compilé sur une carte [à découvrir ci‐dessous] l’ensemble des bâtiments liés à l’activité hospitalière du 2e CHU de France à partir des données publiques de l’Annuaire des entreprises.

D’après le site Internet des HCL, ses sites hospitaliers et apparentés couvriraient une surface de 930 000 mètres carrés dans la métropole de Lyon. Et malgré les 36 fermetures d’établissements recensées depuis les années 1990, l’hôpital public demeure le plus grand propriétaire foncier de l’agglomération, après la Métropole. De fait, une vente immobilière ne se traduit pas forcément par celle du terrain. Exemple emblématique : si les hospices ont bien vendu l’Hôtel-Dieu en 2015, ils restent toujours propriétaires du foncier sur lequel se trouve le bâtiment transformé en centre touristico‐commercial.

Mais il ne s’agit que de la partie émergée de l’iceberg. D’après les