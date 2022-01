Le 13 décembre dernier, une curieuse proposition commerciale arrive sur la boîte mail de l’antenne d’Anticor en Loire-Atlantique. A la lecture du courriel, les bénévoles de l’association anticorruption ne cachent pas leur surprise et un certain malaise. Un avocat du barreau de Nantes y propose ses services juridiques pour « identifier de potentiels conflits d’intérêts et autres prises illégales d’intérêts dont certains élus se rendent coupables ». A titre d’exemple, un signalement circonstancié au procureur de la République pour prise illégale d’intérêt serait facturé 900 euros.

Ce n’est pas la proposition commerciale en tant que telle qui étonne les militants d’Anticor44. Depuis la loi Hamon de 2014, les avocats sont autorisés à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. Ce qui les fait tiquer, c’est la manière dont se présente son auteur dans le corps du texte et dans la signature du courrier : « Nicolas Granger, avocat au Barreau de Nantes et déontologue de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole »...

Argument commercial ?

Dans cette offre commerciale, Maître Granger souligne à deux reprises sa nouvelle fonction de déontologue de la Ville et de la Métropole. « Avocat au Barreau de Nantes et déontologue de la Ville de Nantes ainsi que de Nantes Métropole, j'attache une importance primordiale au respect du droit et de la déontologie. A cet égard, mes compétences peuvent s'avérer utiles à votre groupe local afin d'identifier de potentiels conflits d'intérêts et autres prises illégales d'intérêts dont certains élus se rendent coupables lors de la passation de marchés publics sans mise en concurrence préalable ou de l'amendement de plans locaux d'urbanisme afin de satisfaire des intérêts privés, domaines que je connais parfaitement pour exercer essentiellement en droit public », peut-on lire sur la sollicitation personnalisée.

Cette fonction de déontologue de la Ville et de la Métropole est-elle devenue pour Nicolas Granger un argument pour valoriser ses propositions commerciales ? Interrogé par Mediacités, il assure qu’il s’agit là de la seule sollicitation personnalisée faisant mention de sa nouvelle fonction. Par ailleurs, cette dernière était mise en avant, selon lui, « à titre d’information pour démontrer le lien qu’il pouvait y avoir entre les activités de l’association et la nature des fonctions exercées ».

Le déontologue se défend

Ce qui surprend néanmoins, c’est que cette proposition s’adresse à une association anticorruption qui travaille sur des dossiers locaux, dont certains concernent directement les 24 communes de la métropole nantaise - soit celles dont s’occupe aussi le déontologue. Ce dernier n’ayant pas écarté les dossiers liés à sa fonction de sa proposition commerciale, le risque de conflit d’intérêts existe bel et bien. Nicolas Granger s’en défend : « Je ne proposais absolument pas mon intervention sur le champ géographique de Nantes Métropole. C’était pour moi une évidence. J’en veux pour preuve que je prenais pour exemple dans ce courriel les dossiers portés par Anticor à Saint-Nazaire, la Limouzinière, Treillières ou Petit Mars. »

Dévoilées par l’association, ces affaires sont effectivement citées dans la proposition commerciale de l’avocat. Mais à aucun moment il n’évoque son incapacité à travailler sur des dossiers liés à la Métropole nantaise. Alors, premier faux pas déontologique du déontologue ? Quoi qu'il en soit, la réponse ne pourra pas être donnée par le déontologue de la Ville et de la Métropole… De son côté, Anticor 44 a tranché en déclinant l’offre considérant que la fonction de déontologue de la Ville et de la Métropole n’était pas compatible avec l’action de l’association.

Des avis facturés entre 80 et 120 euros

Nicolas Granger devra donc se tourner vers d’autres prospects. Car sa nouvelle fonction ne suffira pas à rentabiliser son cabinet. Le contrat de vacation signé avec la Ville et la Métropole fait état d’un forfait de 80 euros pour un avis ou une intervention orale, 120 euros pour une note destinée à l’une des commissions éthique et transparence et 500 euros pour le bilan annuel. Des montants bien au-deçà des prix pratiqués par les avocats pour répondre à des questions juridiques demandant plusieurs heures de travail.

« J’ai candidaté en connaissance de cause, explique Nicolas Granger. Ce serait mal venu d’appliquer des tarifs supérieurs dans ce cadre. Les citoyens ne comprendraient pas. C’est un engagement de ma part qui nécessite un désintéressement », ajoute l’avocat. Sur ce point, l’association Anticor 44 n’aura rien à lui reprocher.