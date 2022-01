Cérémonie des Pyramides d'argent organisée par la fédération des promoteurs immobiliers @FPIPDL. L'occasion de réaffirmer l'ambition, de @nantesmetropole, de permettre à chacun de se loger comme il le souhaite. Nous y travaillons au quotidien avec les acteurs de la construction pic.twitter.com/VpsOHl1BA7 — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) October 11, 2021

Ce jeudi 7 octobre 2021 au soir, la Cité des congrès de Nantes accueille la crème de la promotion immobilière des Pays de la Loire à l'occasion des Pyramides d’Argent. Soit 1 100 participants- un record en France ! - pour cette cérémonie qui couronne chaque année et dans chaque région dix projets d’immeubles neufs. Depuis 2017, Johanna Rolland n’en a pas manqué une édition. Sur scène, ce jour là, la présidente socialiste de Nantes Métropole verse dans le coaching motivationnel : « Il faut faire preuve d’optimisme combatif face aux enjeux de production de logements neufs », exhorte-t-elle.

Il faut au moins cela. Sur le territoire nantais, bousculé par le (trop ?) grand succès de sa politique d’attractivité, les appartements et les maisons manquent. La construction est loin d’atteindre l’objectif de 6 000 logements neufs annuels prévu par le PLUm (Plan local d’urbanisme métropolitain). Voire les 7 500 préconisés par les promoteurs. Sur les neuf premiers mois de 2021, leurs ventes ont même baissé de 2 % à Nantes Métropole tandis qu’elles augmentaient de 20 % en Pays de la Loire, grâce notamment au dynamisme d’Angers et des communes du littoral.

Chez les promoteurs, qui vitupèrent depuis de longs mois contre l’attentisme des élus (lire notre précédente enquête), le message de Johanna Rolland étonne. « C’était : "allez-y, construisez à fond", raconte l’un des convives présent ce soir là dans une assistance très majoritairement masculine, à l’image du secteur (lire ci-dessous). Il n'y avait pas un seul mot dans son discours sur le développement durable. Ça changeait de la campagne des municipales... » Qui sont ceux que Johanna Rolland appelait ainsi à construire ? Et comment se structure le marché de la promotion immobilière dans la métropole ? Mediacités a cherché à en savoir plus sur ceux qui font tourner les grues dans le ciel de Nantes et les camions toupies dans ses rues.

1. Un gros gâteau et beaucoup de gourmands

Sur la métropole nantaise, 189 entreprises de promotion immobilière sont immatriculées au tribunal de commerce. Mais la plupart des professionnels interrogés par Mediacités comptent plutôt « une centaine d’acteurs réguliers », qui ferraillent sur un foncier métropolitain où « chaque propriétaire a l’impression d’être assis sur un puits de pétrole dont nous serions les raffineurs », poétise un promoteur. Un chiffrage plus strict de l’Observatoire du logement de la métropole atlantique (Oloma) répertorie 64 opérateurs actifs intervenants sur le territoire en 2020. « Un nombre relativement stable, malgré un petit tassement ces dernières années », relève son président Bernard Mours.

« C’est beaucoup trop ! » répond instinctivement Pascal Pras, le vice-président (PS) à l’Urbanisme de Nantes Métropole, quand on l’interroge sur ce chiffre. Pourquoi ? Après tout, plus de promoteurs, ce pourrait être aussi plus de logements construits dans une métropole qui en manque grandement ? « La métropole a besoin de partenaires privés divers mais qui savent se raisonner, argumente celui qui est aussi maire de Saint-Jean-de-Boiseau. Là, on a assisté à une course à l’échalote sur l’acquisition des terrains, qui peut conduire à des prix de sortie [des logements, Ndlr] au mètre carré trop élevés ». Autrement dit : trop d’acteurs bataillant pour le même gâteau et c’est la flambée assurée du prix des parts.

Du côté des promoteurs, on préfère voir le verre à moitié plein. « Le marché est très dynamique et très créatif. Il y a beaucoup d’appétit mais le gros gâteau est très largement partagé entre des majors nationales (les géants du BTP, Ndlr), des régionaux, des locaux », observe Benjamin Haguenauer, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) des Pays de la Loire. En clair : la diversité et la multiplicité des acteurs est censée produire de la réactivité et des produits immobiliers de bonne qualité.

Reste un constat : celui d’une atomisation du marché. A Nantes, pas d’acteur(s) dominant(s) contrairement à d’autres métropoles. Comparée à Rennes ou Bordeaux, par exemple, aucun promoteur n’y dépasse les 20 % de parts de marché, d’après les informations que nous avons pu recueillir . Pas plus un « gros » national, comme Bouygues ou Vinci immobilier, qu’un ambitieux local. « Pour résumer, vous avez trois ou quatre promoteurs qui se partagent une partie, puis un second groupe, et enfin les mini-pouces », dépeint un professionnel.

Qu’en pensent les acteurs locaux ? « Il y a la volonté de la collectivité de faire travailler un grand nombre d’opérateurs, relève Grégoire Bernard, le directeur général associé de Bati Nantes. Ce qui explique que nous soyons autant, dont beaucoup de nouveaux entrants. » Créé en 1961 par le discret mais influent François-Régis Bouyer, ce promoteur local historique compte 52 salariés et réalisait 120 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Son bâtiment emblématique ? La tour vitrée « Amazonie », érigée gare sud. De quoi, selon un concurrent, en faire un « modèle de réussite locale » pour la vingtaine de petits promoteurs nantais fondés dans les années 2000 et 2010. Mais pas un leader incontestable.

Qui pourrait prétendre au titre de champion de la place immobilière nantaise ? Lorsqu’on se pose cette question, les regards se tournent naturellement vers Réalités. Passé en quinze années de 3 à plus de 700 salariés, fort d’un chiffre d’affaire prévisionnel de 400 millions d’euros (en hausse de 40 % par rapport à 2021), le groupe, fondé par Yoann Choin-Joubert et basé à Saint-Herblain, affiche une réussite insolente. Au point d’être parfois jalousé et souvent critiqué par ses concurrents. Un succès construit « en faisant des affaires dans l’Ouest et au niveau national, rappelle l’un des concurrents. Ici, il pèse finalement assez peu ». Sur les 300 appartements neufs commercialisés en ce moment par Réalités (le seul promoteur qui n’a pas souhaité répondre à nos questions), seuls 14 sont situés à Nantes Métropole.

2. Le débarquement précoce des Rennais

Nul n’est prophète en son pays. C’est en tout cas l’une des autres caractéristiques du marché nantais de la promotion immobilière puisqu'il n’est pas si local que ça. Dans les années 1990, à mesure que la ville sortait peu à peu de sa torpeur et que débutait son boom immobilier, ce sont d’abord d’expérimentées PME rennaises qui ont investi le terrain. Leurs noms ? Giboire, Arc, Blot, Lamotte ou encore Launay. Un « club des cinq » dont les membres comptent entre 60 et 700 salariés pour 100 à 300 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Et qui, sans étouffer les forces locales, continue d’exercer son emprise. Aujourd’hui, Nantes représente jusqu’à un tiers de leurs programmes de construction.

Comme un symbole, les bureaux de la FPI Pays de la Loire se situent dans un hôtel particulier de 1872, situé en face de l’hôtel de ville de Nantes. Son propriétaire ? Le groupe rennais Giboire, qui y a installé son antenne locale. Son homologue Lamotte a, lui, installé les siens au rez-de-chaussée d’un éclatant ensemble immobilier de 7 000 mètres carrés, quai François Mitterrand entre le tribunal de commerce, les locaux de Ouest-France et l’école d’archi de Nantes (Ensan).

« C’est le jeu à la nantaise, le marché a toujours été très accueillant, positive Benjamin Haguenauer, de la FPI Pays de la Loire. Nantes est une ville ouverte où il n’y a pas de tradition de pré-carré, comme cela peut être le cas à Rennes, par exemple ». Directeur adjoint du promoteur nantais ADI et président de l’Oloma, Bernard Mours complète : « A Nantes, un opérateur peut débarquer pour réussir une opération ».

3. Des trajectoires financières de start-up

De fait, la ville est devenu le terrain de jeu de jeunes pousses de la promotion immobilière. Prenez Six Ares. Né il y a quatre ans à peine, l’entreprise dresse désormais ses palissades de chantier ici ou là, bien visibles des Nantais. Cours de 50 otages, par exemple, où, après la destruction (controversée) de la bâtisse du XIXe siècle qui abritait un restaurant Hippopotamus, un immeuble de « haut standing » va accueillir le nouveau Cinématographe, coiffé de 12 logements. « Dans la promotion immobilière nantaise, les perspectives de croissance et de développement sont importantes. C’est formidable car chacun à sa chance et j’aime la compétition ! », s’enthousiasme son co-fondateur Arnaud Michel-Courty, ancien patron du développement Ouest du géant Cogedim, depuis ses bureaux à l’ambiance start-up, boulevard Guist'hau. Et les chiffres suivent : avec à peine 10 salariés, Six Ares compte à l’heure actuelle 239 appartements (sept programmes) en gestation. Valeur totale ? 40 millions d’euros.

Parmi les nouveaux venus, on peut aussi citer Qualytim, fondé en 2014 par Guillaume Farcy et Julien Charitour, deux anciens de Kaufman & Broad et Bouygues Immobilier : 6 salariés et 300 appartements en construction (10 programmes) pour une activité de 60 millions d’euros. « La création de boîtes ex-nihilo, ce sont toujours des anciens de grosses structures, qui dégagent rapidement des bénéfices avec peu d’employés », remarque un observateur. « Certains disparaissent puis réapparaissent ! Je découvre régulièrement de nouveaux promoteurs », sourit l’élu PS Pascal Pras.

Autre illustration de ce phénomène : Opus Groupe. Créé il y a trois ans par d'anciens cadres de Réalités (les associés sont Alexandre Duliège, Charlotte Dréan et Mathieu Herbert), l’entreprise de 15 salariés a vu son activité quadrupler l’an dernier pour atteindre 10 millions d’euros. Quand à son résultat net, il a doublé entre 2020 et 2021. « Au début, le ratio est effectivement presque d’1 salarié pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires, qui n’a rien de comparable avec les 1 pour 100 000 euros du reste du monde économique, abonde Alexandre Renoult, directeur de la communication d’Opus. Au début, on engrange des affaires, des chantiers, du foncier. Le plus difficile, c’est de confirmer avec la livraison des logements dans les délais. » Entre la détection d’un terrain et la remise des clefs, 4 à 6 ans peuvent s’écouler.

4. Bagarres sur le « diffus »

Le temps... Confrontés à une crise du logement liée à un afflux continu de population, collectivités et promoteurs nantais courent derrière depuis plusieurs années. Comme ils courent derrière le foncier. Le nerf de la guerre que se dispute cette myriade de promoteurs, petits ou gros. Là encore, le territoire nantais se singularise. Le diffus – soit tout ce qui ne relève pas d’une zone d’aménagement maîtrisée par la collectivité – pèse pour 70 % du marché sur la métropole. Par comparaison, il n’en représente que 46 % à Rennes.

Concrètement, le « diffus », c’est par exemple cet alignement de maisons progressivement remplacé par des résidences avec balcons sur l’Erdre, après le pont de la Motte-Rouge. Ou ces petits immeubles qui fleurissent le long des grands boulevards, route de Rennes, de Paris ou de Vannes. De petites opérations d’achat et de reconstruction à chaque fois, qui finissent par modifier en profondeur le tissu urbain. Et irriter ceux qui vivent à côté et voient leur cadre de vie bouleversé.

« Le rôle de la collectivité serait que chaque projet urbain soit viable et acceptable pour les habitants, note Jacques Lamy, porte-parole du CRI (Citoyens résolus et irrités) qui regroupe depuis l’été dernier douze associations de riverains à Nantes et alentours. Malheureusement, dans le diffus, elle laisse trop la main aux promoteurs dont le point de vue – qu’on peut comprendre – est avant tout de faire des sous ».

Car s’ils doivent rester dans le cadre du – très indigeste - plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm), fort de 723 notices et plusieurs milliers de pages, les promoteurs y agissent néanmoins plus librement que dans des secteurs comme l’île de Nantes ou Pirmil-les-Isles sur lesquels les sociétés d’aménagement de la collectivité maîtrisent (presque) tout, de A à Z et qui sont longtemps restées les chasses gardées des géants nationaux comme Bouygues, Vinci ou Eiffage. « Les ZAC, ce sont les vitrines des politiques », note Philippe Pellegrini, président de l'association de riverains Barberie-Pavotière, 25 ans d’existence. C’est là que la Ville et la Métropole applique les grands principes professés lors des campagnes électorales : concertation et dialogue avec les citoyens et les riverains, exigences sur la qualité sociale, environnementale et architecturale des programmes, etc.

Dans ces secteurs, les promoteurs sont tenus bride serrée. Celle-ci se relâche sur le diffus. « Là, le niveau de concertation n’a plus rien à voir. La mairie ou la métropole nous renvoient vers le promoteur et nous laissent seuls face à lui », témoigne Philippe Pellegrini. Pour illustrer, ce dernier décrit « la tactique du promoteur qui vise trois maisons pour construire un immeuble. Il achète celle du centre au prix fort et promet la même somme aux deux propriétaires restants, raconte-t-il. Puis il abaisse son prix de rachat de 20 à 30 % à l’aube de la vente. Souvent, un premier craque et le dernier ne résiste pas bien longtemps. »

« Pour les vendeurs, ce qui compte à la fin c’est le bas de page, avec le montant de rachat proposé », rappelle froidement Arnaud Michel-Courty, de Six Ares, comme pour mieux renvoyer chacun à ses responsabilités et ses contradictions. Entre les intérêts particulier et l’intérêt général, le « point d’équilibre [est] parfois difficile à trouver », admet la FPI elle même, dans un document interne. Du côté de Pascal Pras, on affiche la volonté de rééquilibrer les choses et de « retrouver une répartition à 50-50 entre diffus et ZAC ». Tout en tempérant les récriminations : « Je peux entendre qu’il y a eu des choses brutales. Mais depuis six ou sept ans, on demande aux opérateurs de faire de l’urbanisme négocié, même dans les toutes petites communes de la métropole ».

5. Une relation ambiguë avec le politique

La métropole de Nantes, qui concentrait jusqu’à 77 % de la construction neuve des Pays de la Loire en 2017, n’en absorbe plus que 50,2 %, en 2020, d’après l’Oloma. « Comme dans beaucoup de métropoles denses, il y a eu un ralentissement de production en période préélectorale. À Nantes, cela a été amplifié par le nouveau PLUm et une campagne longue et compliquée », dissèque son président, Bernard Mours. En outre, les services de l’urbanisme de Nantes Métropole (100 fonctionnaires répartis en 10 directions), avec qui les liens sont d’ordinaire « plus que cordiaux » selon plusieurs professionnels, ont connu six mois d'absence à leur tête. Directrice pendant quatre ans, Stéphanie Strasser, est retournée à l’Eurométropole de Strasbourg en février 2021 avant d’être (enfin) remplacée en septembre, par Thierry Collette, un ancien haut cadre du Département de Loire-Atlantique.

Et pour ce qui concerne les élus ? « Avec Johanna Rolland, les relations sont plutôt… bonnes, note le président de la FPI, Benjamin Haguenauer, en pesant ses mots. Nous sommes dans la main tendue, pas dans l’opposition permanente ou le lobbying caricatural. Il n’y a jamais de cassure ». Un seul acteur nantais tente ces dernières années de tisser une plus franche proximité, habituelle dans d’autres métropoles, comme Rennes ou Bordeaux. Le groupe Réalités a ainsi débauché quelques élus ligériens, finance la chaire RSE du vice-président de Nantes Métropole à l’Europe André Sobczak, ou a racheté les Neptunes de Nantes (D1 de handball) tout en gardant un œil sur le FC Nantes. Avec un succès à relativiser, au regard du fiasco YelloPark.

Pour Pascal Pras, vice-président à l’urbanisme, « les relations sont courtoises avec tout le monde mais je n’hésite pas à leur dire les choses. A eux de se glisser dans le modèle décidé par les politiques et acceptable pour les citoyens ». Une posture plutôt ferme, destinée à masquer un problème plus profond, aux dires de Philippe Pellegrini, président d’un collectif de riverains : « Depuis les années 1990, les élus n’ont pas arrêté de faire de la publicité sur Nantes et en sont victimes. Aujourd’hui, ils paniquent et laissent la main aux promoteurs, sans vraie politique foncière. »

Sous couvert d’anonymat, un promoteur évoque un « je t’aime, moi non plus » et pointe « un double discours de la majorité, Johanna Rolland en tête, sur la construction et la métropolisation depuis la campagne de 2020 sous l’influence grandissante des écolos. Mais au fond les socialistes sont intimement convaincus qu’il faut construire et beaucoup », poursuit-il. Alexandre Renoult, dix ans de métier, relève plutôt « une position attentiste des politiques nantais : est-ce qu’on lâche les chevaux ou est-ce qu’on les bride ? Le travail devrait se faire main dans la main et pourtant ça bouchonne. La situation est complexe avec beaucoup de variables à Nantes, mais c’est loin d’être impossible de construire », glisse-t-il malicieusement. Voilà qui devrait rassurer Johanna Rolland.

Les hommes sur scènes et aux manettes

37 hommes et 10 femmes aperçus sur scène lors de la traditionnelle « photo de famille » des lauréats des Pyramides d’Argent 2021 en Pays de la Loire... Une anomalie ? La statistique établie par Mediacités s’avère encore plus implacable. Au sein des directions (PDG, directeur général, secrétaire général, associé) des vingt principaux promoteurs œuvrant sur Nantes Métropole, on recense même 52 hommes pour 3 femmes. Soit 94,2 % de dirigeants pour 5,8 % de dirigeantes. Parmi elles, une seule n°1, Nolwenn Lam Kermarrec, présidente de la société rennaise Kermarrec Promotion, qui a succédé à son père. Chez les promoteurs plus récents, notons que Charlotte Dréan a co-fondé et co-dirige Opus Groupe, après un passage chez Réalités. L’ambitieux groupe basé à Saint-Herblain a d’ailleurs comme directrice générale depuis deux ans Sabine Mouillefarine. Si l’on prend l’ensemble des salariés du secteur de la promotion immobilière au niveau national, on comptait 52,5 % de femmes pour 47,5 % d’hommes, en 2018, selon la FPI.

