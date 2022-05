L’ambiance s’annonce électrique. Ce mercredi 18 mai, entre 17h et 19h30, le Medef (Mouvement des Entreprises de France) de Loire-Atlantique tient son assemblée générale au siège de la Banque Populaire à Saint-Herblain. A l’ordre du jour, l’épineuse élection du nouveau président du syndicat patronal ou de sa nouvelle présidente. Prévu tous les trois ans par les statuts, ce scrutin se déroule habituellement dans une ambiance sereine et consensuelle. Mais demain, pour la première fois dans l’histoire de l’organisation, deux candidats vont s’affronter pour occuper le siège de président, en remplacement de Patrick Cheppe, qui achève son second mandat de trois ans.

Et quel affrontement ! Depuis quelques semaines, ce passage de témoin a pris l’allure d’une véritable guerre de succession entre patrons. Les couteaux sont tirés et les luttes d’influence se déroulent désormais sur la place publique, à coup de petites phrases, de confidences savamment distillées et même d’assignation en justice. Du jamais vu dans cet univers où l’on préfère le consensus à l’opposition frontale et où le linge sale se . . .