Écoles et collèges de Nantes se mobilisent pour sauver la rentrée 2022

Nelson Mandela à Saint-Herblain, La Durantière, Hector-Berlioz ou Victor-Hugo à Nantes, Petite Lande à Rezé... Mouvements de grève et mobilisations des parents et enseignants se multiplient dans les établissements scolaires de la métropole. Tous dénoncent un manque de moyens et des conditions d'enseignement ou d'apprentissage de plus en plus difficiles. Une journée de mobilisation est prévue le 31 mai.