Retraites : jusqu’à six mois de retard dans le versement des pensions en Pays de la Loire

Des agressions verbales et des retraités qui « menacent de se suicider » ? « Les agents ne supportent plus ça », résume Sarah Papin, élue CGT au CSE (conseil social et économique) de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) des Pays de la Loire. Mardi 20 septembre, à Nantes, l'intersyndicale (CGT, FO, CFDT) a mobilisé durant deux heures une « petite centaine de salariés », pour un débrayage. La raison de leur colère : « Le stock de dossiers en retard en hausse de 49 % depuis un an. » Ou, dit autrement, la multiplication du nombre de nouveaux retraités de la région, obligés de patienter de très longs mois avant de toucher leur pension.

Des milliers de retraités en souffrance dans les Pays de la Loire

« Il nous faut en moyenne trois à quatre mois pour traiter un dossier, estime de son côté la direction de la Carsat, dans la réponse écrite donnée aux questions de Mediacités. Trois quarts des dossiers retraite ne présentent pas de difficultés particulières et sont finalisés au bout de trois mois. Le dernier quart, plus complexe peut prendre plus de six mois. Notons que la Carsat Pays de la Loire devrait traiter cette année plus de 42 000 dossiers de retraite de base (en progression de 3% par rapport à 2021) », ajoute-t-elle. Ce qui implique que plus de 10 500 personnes devront ainsi attendre plus d’une demi-année avant de se voir verser leur retraite…

Concrètement, un retraité avec une carrière de salarié classique qui déposerait son . . .