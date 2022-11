«Entre janvier et juin 2022, la volaille a augmenté de 30 %, le blé tendre de 52 % et le beurre de plus de 69 % »… Conseiller municipal (EELV) à la mairie de Nantes chargé de la restauration scolaire, Nicolas Martin énumère les hausses de prix auquel il assiste depuis ces derniers mois. Car si les consommateurs écarquillent les yeux au moment de passer en caisse, les collectivités responsables de la restauration scolaire dans les écoles, collèges et lycées de l’agglomération nantaise sont confrontées au même phénomène : l’inflation galopante du prix des denrées alimentaires de base.

Une flambée d’autant plus difficile à maîtriser qu’elle s’ajoute à celle des tarifs de l'énergie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais aussi à la hausse