Le coûteux flop de “Croissance Verte”, bras armé de la Région Pays de la Loire sur la transition écologique

Lancée en 2020, la SEM Croissance Verte devait être l’outil clé du conseil régional pour doper les rénovations thermiques et le développement des énergies renouvelables. Deux ans et demi et près de 2 millions d’euros plus tard, son bilan est quasi nul. Entre amateurisme, bisbilles politiques et démissions, enquête sur les coulisses d’un échec.