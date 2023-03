Cela fait près de 2 000 jours, soit plus de cinq ans, que Christelle Morançais occupe son bureau moderne et boisé au premier étage de l’hôtel de région, à l’est de l’île de Nantes. 2000 jours… C’est déjà plus que Bruno Retailleau, François Fillon ou Jean-Luc Harousseau, trois de ses prédécesseurs de droite. De ce côté-là de l'échiquier politique, seul Olivier Guichard, figure gaulliste tutélaire, a régné (bien) plus longtemps : 8 697 jours, entre 1974 et 1998.

Quand Bruno Retailleau la désigna comme sa successeuse, en octobre 2017, bien peu auraient misé sur une telle longévité de la Sarthoise à la tête de la 9e région de France en population, la 4e en PIB par habitant. Personne n’aurait imaginé