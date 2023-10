Blottie au pied du vignoble nantais, la maison de Dominique* et Mathilde* accueille pour la première fois un journaliste pour dévoiler les douloureux souvenirs de ce couple de fervents catholiques. Pour les soutenir et témoigner à leur côté, ils ont invité Anne*, une amie de la presqu’île guérandaise, présente en visio. Ces deux familles confient à Mediacités des faits qui se sont produits en 2001. Les agissements d’un prêtre qui, depuis, n’ont cessé d’habiter leurs esprits.

En ce mois de juillet 2001, comme depuis trois ans, quatre familles se sont donné rendez‐vous pour parcourir une partie du chemin de Saint‐Jacques‐de‐Compostelle. Catholiques pratiquants, elles demandent à un prêtre d’accompagner le groupe pour la semaine. L’ami d’une famille, le père Hervé Gaschigard est contacté et accepte bien volontiers. Né dans une famille de notables nantais [lire encadré Famille Gaschignard], cet ancien étudiant du séminaire français de Rome, a dirigé le séminaire de Nantes. Un prêtre qui jouit d’une belle renommée dans l’Eglise nantaise.

Un prêtre aux gestes déplacés

« Dès le début de notre pèlerinage familial, j’ai été très surpris de constater que notre accompagnateur spirituel ne s’intéressait absolument pas aux adultes, mais uniquement à nos enfants », se souvient Dominique, le père de famille. Dix jeunes de 14 à 17 ans participent à ce séjour estival. Au fil des jours, les inquiétudes des parents grandissent face au comportement du père Gaschignard. « Lors d’une marche, nous avions fait un arrêt sur un pont. Nous regardions la rivière située au‐dessous. Pour ma part, j’étais restée à l’arrière. J’ai vu alors la main du père longuement posée sur les fesses d’une de nos ados. Il l’a retirée quand il m’a vu approcher », confie Anne encore choquée par cette vision.

Les gestes déplacés vont alors se succéder pendant toute la semaine de la part de ce prêtre « intelligent, cultivé, autoritaire et séducteur ». « Un soir, le père s’est éloigné avec T. et C. Il a dormi, loin de nous, entre ces deux jeunes, sur le même matelas, sans demander leur avis », se rappelle Mathilde. « Cela nous a vraiment surpris, mais il avait une forte autorité et représentait le Christ. Impossible pour nous de réagir », poursuit la mère de famille.

Un autre soir, en refuge, E. l’une des jeunes se souvient. « Il n’y avait plus de lumière, je commençais à me mettre en pyjama discrètement. Il est entré dans le vestiaire des femmes et a projeté la lampe torche allumée sur moi et m’a dit « tu es belle ». Gênée, je n’ai rien dit et je me suis couchée tout habillée », écrit la jeune femme dans un témoignage remis à ses parents.

Jusqu’au dernier jour, les gestes ambigus du prêtre interpellent les parents. « Lors de notre réunion bilan, le père a caressé longuement le dos de T, qui, pour exprimer son désaccord, se penchait en avant pour s’éloigner. Là encore, j’ai failli intervenir, mais je n’ai pas osé » confesse avec honte Mathilde. Difficile pour ces familles catholiques avec des responsabilités dans leur paroisse d’accuser frontalement un clerc pour des comportements déplacés…

Entre eux, les enfants le surnommaient le « père vers »

Sur le chemin du retour, la parole se libère dans la voiture de la famille de Dominique et Mathilde. Heurté par les gestes du prêtre pendant la semaine, Dominique demande à ses enfants s’ils souhaitent repartir l’année prochaine sur les chemins de Saint‐Jacques avec le père Gaschignard. La réponse est sans appel. « Nos enfants ont répondu qu’il était hors de question de repartir avec lui. Ils nous ont alors fait part de leur malaise. Entre eux, les jeunes l’avaient même surnommé, le « père vers ». Le fait d’en parler ensemble, paisiblement, a déclenché notre prise de conscience », avoue le père de famille.

La décision est prise : ils doivent parler à Hervé Gaschignard. « Avec une autre famille du groupe, nous avons alors décidé de passer tout de suite à l’abbaye de Belloc dans les Pyrénées où le père Gaschignard avait prévu de passer la nuit avec deux jeunes garçons de notre groupe », se rappelle Dominique. « L’autre père de famille a alors proposé à Hervé de ramener les jeunes chez eux. A sa grande surprise, le prêtre a réagi très vivement en affirmant qu’il n’était pas pervers, ce qui n’avait absolument pas été suggéré par le père de famille » se remémore Dominique.

Un peu plus tard, Dominique et Mathilde invitent le père Gaschignard à partager un repas « pour avoir des explications ». « Il a demandé que l’on s’excuse pour le mal qu’on lui avait fait en signalant ces gestes déplacés » explique Dominique. « J’aurais aimé qu’il s’excuse mais c’est tout l’inverse qui s’est passé. Il nous a culpabilisés », précise‐t‐il désabusé. Interrogé par Mediacités, Hervé Gaschignard se rappelle aujourd’hui de ce moment. « Nous sommes revenu avec deux familles sur le malaise qu’elles ont ressenti, et nous avons pu nous en expliquer en 2001 », nous écrit‐il.

Les familles décident alors d’en parler à deux autres prêtres du diocèse afin d’alerter l’évêque de Nantes. « Par respect et amour de notre Église, nous n’avions parlé à personne de ce malaise. Nous étions persuadés que notre évêque avait fait le nécessaire. Malheureusement, l’avenir nous a donné tort », raconte Mathilde. De son côté, Monseigneur Gaschignard certifie aujourd’hui ne pas avoir été informé de ce signalement. [Lire aussi notre enquête sur la protection accordée par l’évêché de Cahors à un prêtre pédocriminel]

Une ascension hiérarchique malgré des signalements

Non seulement le diocèse de Nantes ne réagit pas mais Hervé Gaschignard prend du grade. En 2007, le pape Benoît XVI le nomme évêque auxiliaire de Toulouse pour seconder l’archevêque, Robert le Gall. Les deux hommes sont proches : Hervé Gaschignard fréquentait régulièrement l’abbaye Sainte‐Anne de Kergonan quand Robert le Gall en était le père abbé.

Mais en 2011, des soupçons de gestes déplacés rattrapent l’évêque auxiliaire de Toulouse. Un signalement de quatre encadrants d’un pèlerinage VTT est transmis à Mgr Le Gall. L’affaire sera classée sans suite et selon Sud‐Ouest, le dossier judiciaire sera perdu.

Cette première affaire de comportements inappropriés n’empêchera pas Hervé Gaschignard de poursuivre sa mission épiscopale. En 2012, il est nommé évêque d’Aire et Dax. Il fixe sa priorité pour le diocèse : la pastorale des jeunes.

Nouveau signalement

Cinq ans plus tard, un nouveau signalement est envoyé à la Congrégation pour la doctrine de la foi par une famille des Landes. L’association landaise de lutte contre les violences sexuelles, Colosse aux pieds d’argile, rapporte des comportements ambigus auprès de deux adolescents. Suite à ce signalement, l’évêque d’Aire et Dax annonce dans un bref communiqué, qu’en « raison d’une fatigue liée à diverses causes, [il a] besoin de repos pour quelque temps hors du diocèse ».

Quelques jours plus tard, le pape François accepte sa démission, en raison de « rumeurs (qui) persistaient sur des attitudes pastorales inappropriées de l’évêque », d’après le communiqué de la Conférence des évêques de France. Le résultat de l’enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République de Dax confirme « des attitudes et des paroles totalement inappropriées » auprès des adolescents du diocèse, mais pas « assez graves pour être rapprochés de corruption de mineur » ni « d’atteintes sexuelles ». L’affaire est classée sans suite. Deuxième classement sans suite.

Hervé Gaschignard connaît alors « une vraie traversée du désert » selon ses propres mots rapportés dans le journal paroissial Chemins de septembre 2023. « Beaucoup de gens vous lâchent, quelques autres vous gardent leur confiance », conclut‐il.

Recasage au diocèse de Grenoble‐Vienne

Malgré « ces attitudes et des paroles totalement inappropriées » confirmées par la justice et la conférence des évêques elle‐même, la « traversée du désert » d’Hervé Gaschignard est de courte durée. Quelques mois plus tard, il est recasé dans le diocèse de Grenoble‐Vienne. Un transfert orchestré par l’évêque des lieux, Guy de Kérimel, un proche de l’ex-évêque d’Aire et Dax. Ils étaient étudiants dans les années 80 au séminaire français de Rome.

Les familles victimes de Loire‐Atlantique interpellent alors le nonce apostolique, représentant du pape en France. Dans un courrier en date de janvier 2021, Monseigneur Celestino Migliore précise qu’Hervé Gaschignard, à Grenoble, « exerce des fonctions de prêtre sans contact avec la jeunesse et bénéficie d’un suivi ». De quel suivi ? Personne n’a souhaité répondre à Mediacités sur cette précision.

Pendant six ans, Hervé Gaschignard restera à la tête de deux services diocésains : le diaconat et la vie consacrée, et donc en relation avec des jeunes contrairement aux engagements du nonce apostolique. Il est même logé au sein même de l’évêché. Un privilège.

En septembre dernier, il est nommé curé de la paroisse « la Croix de Belledonne », à cheval sur une douzaine de communes de la banlieue du massif de la Chartreuse. Responsable de la paroisse, exceptée la pastorale des jeunes. Dans le bulletin paroissial de septembre, il explique « J’ai accepté cette mission [de curé de paroisse], tout en demandant que le Père Karel reste pour suivre toute la pastorale des jeunes ».

Éloigné des adolescents

Un contact avec la jeunesse qu’Hervé Gaschignard s’interdit lui‐même ou que lui impose son évêque ? Et pour quelle raison ? Interrogé par Mediacités, le père Gaschignard explique simplement qu’il « exerce aujourd’hui un ministère selon les directives qui [lui] sont données par la congrégation des évêques et l’évêque de Grenoble ».

De son côté, le diocèse de Grenoble, nous a fait savoir qu’Hervé Gaschignard a interdiction « d’exercer un ministère auprès des adolescents (comprenant l’accompagnement spirituel et la confession), limite désormais inscrite sur son celebret (carte d’identité des prêtres), mis en place cette année pour la France. » En revanche, l’ex‐évêque garde la responsabilité de deux services diocésains (diaconat et vie consacrée) qui peut le conduire à rencontrer de jeunes postulants ou novices.

Deux familles portent plainte

Cette nomination de curé de paroisse déclenche la colère des victimes de Loire‐Atlantique. « Depuis notre pèlerinage en 2001, nous avions alerté les évêques successifs du diocèse de Nantes. En 2017, lors des accusations dans le diocèse d’Aire et Dax nous nous sommes dit, nous ne sommes pas seules victimes. Cette fois‐ci l’Eglise va prendre des mesures’ » raconte Mathilde à Mediacités.

« Malheureusement, Hervé Gaschignard a toujours été recasé dans l’Église catholique, reprend‐elle. Devant notre détermination et suite à une rencontre que nous avons obtenue après plusieurs sollicitations, Mgr Percerou [l’évêque actuel du diocèse de Nantes] a décidé en décembre 2022 de faire un signalement au procureur de la République. Le procureur nous a demandé si nous souhaitions porter plainte. C’est ce que l’on a fait ! », poursuit Mathilde.

Une plainte vient ainsi d’être déposée au tribunal de Nantes par ces familles de Loire‐Atlantique. Deux autres vont suivre. Mais un autre signalement a été envoyé au procureur de la République de Nantes. Cette fois‐ci, il ne s’agit pas de gestes inappropriés mais de paroles choquantes envers un adolescent de 14 ans, Gwenaël*, originaire de Guérande.

Paroles choquantes

En 2006, lors d’un camp des Scouts d’Europe, le père Gaschignard, encadrant, lui propose un temps de confession dans une chapelle hors du camp à la nuit tombée. Dans un courrier envoyé au procureur, Gwenaël raconte. « Nous avons eu une discussion à laquelle je ne m’attendais pas, autour de ma sexualité. Il souhaitait savoir si je me masturbais ». Suite à cette confession toute particulière, le prêtre reconduit le jeune au camp.

Dans la voiture, le confesseur se transforme en pénitent. « Monsieur Gaschignard m’a confié qu’il se masturbait lui aussi et qu’il s’en confessait régulièrement auprès de ses pairs. Pour lui, il était possible de « sublimer » ce « péché de la chair » dans l’amour des autres et dans des actions altruistes. En réparation de ces péchés, il m’a conseillé par exemple de vider le lave‐vaisselle plus souvent et d’aider davantage dans les tâches ménagères chez mes parents », peut‐on lire dans la lettre au procureur.

Ces propos sexuels ne resteront que des paroles. « Je suis formel sur le fait qu’à aucun moment il n’a eu le moindre geste ou contact physique avec moi. Encore aujourd’hui je ne parviens toujours pas à m’expliquer cette scène surréaliste, dont je ne pense sincèrement pas qu’elle m’ait porté préjudice, en dehors du fait que j’étais très angoissé qu’il s’aperçoive de mon homosexualité. Pour être franc, lors de ce camp, j’ai bien plus souffert de l’homophobie des jeunes scouts de mon âge que de cette conversation lunaire », conclut Gwenaël qui a décidé de ne pas porter plainte.

Les autres familles de Loire‐Atlantique, elles, sont bien décidées à ne pas en rester là face à ces paroles ou gestes déplacés et répétés de la part de ce prêtre en activité. Sans beaucoup d’espoir sur les poursuites judiciaires. La plupart des faits sont prescrits. Les autres sont dans une « zone grise juridique ». « Nous, ce que l’on veut, c’est qu’Hervé Gaschignard s’excuse et que l’Eglise l’exclut pour que les abus cessent et qu’il ne fasse pas d’autres victimes », réclament‐elles.

La famille Gaschignard Au même titre que Williamson, Decré ou Mustière, le patronyme Gaschignard est indissociable à l’histoire contemporaine de Nantes. Chez les Gaschignard, le notariat et la vente immobilière remontent au XVe siècle. Avant de choisir la voie ecclésiastique, Hervé Gaschignard avait suivi ses études à l’école supérieure de commerce de Nantes.

Contacté, l’évêque du diocèse de Nantes, Mgr Percerou, n’a pas répondu à notre sollicitation, renvoyant au diocèse de Grenoble‐Vienne. Celui‐ci y a répondu par écrit. Hervé Gaschignard, quant à lui, a demandé à recevoir nos questions par écrit. Il a répondu à quatre questions sur neuf envoyées. La dernière question, « des faits de “gestes et de propos inappropriés” ont été dénoncés à votre encontre à plusieurs reprises dans différents diocèses. Des accusations, pour certaines, qui ont été classées sans suite. Quel regard portez‐vous sur cette succession d’accusations ? », est restée sans réponse.

partager sur