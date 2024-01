Un amas de palettes et de pneus au sol, une charpente en bois qui soutient un vague toit de tôles et ces mots bombés sur l’un des murs : « Maison de la résistance et des semences ». La cabane, qui n’aurait pas dépareillé sur la ZAD de Notre‐Dame‐des‐Landes, est devenue le symbole d’une nouvelle opposition : celle qui s’organise autour du projet urbain “Doulon‐Gohards”. « Ça va faire un mois que la maison est là. On ne pensait pas qu’elle resterait aussi longtemps ! … En même temps, on la défend ! », sourient la poignée d”« occupants » de la cabane qui tente – vainement ce jour‐là – de s’y abriter de la pluie battante et du vent glacial de l’hiver nantais.

Nous vous offrons l’accès à cet article Profitez de deux jours pour lire cet article et parcourir tous nos autres contenus :

En renseignant votre adresse e‑mail, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse e‑mail à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité Notre survie dépendra de vous Un journal local, sans pub, qui enquête chaque semaine sur les pouvoirs locaux en toute indépendance. Voilà ce que propose Mediacités. Voilà ce que vous pouvez sauver en prenant ce [contre] pouvoir. Abonnez‐vous aujourd’hui, et faites la différence. Notre survie dépend de vous Un journal local, sans pub, qui enquête chaque semaine sur les pouvoirs locaux en toute indépendance. Voilà ce que propose Mediacités. Voilà ce que vous pouvez sauver en prenant ce [contre] pouvoir. Abonnez‐vous aujourd’hui, et faites la différence.

Je m’abonne J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

Je soutiens un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

J’empêche les pouvoirs locaux de gouverner en rond

Je peux résilier mon abonnement à tout moment et facilement Déjà abonné ? Je me connecte