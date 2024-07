Des festivaliers, aussi heureux qu’éreintés, qui par milliers plient leurs tentes. Des techniciens qui rangent et démontent six scènes, dont l’immense « main stage » où quelques heures plus tôt jouait Metallica. Des bénévoles qui ramassent et trient de 300 à 400 tonnes de déchets, dans un ballet bien huilé. Clisson affiche sa mine des lendemains de Hellfest, dont la 17e édition s’est clôturée ce 30 juin. Bilan : 240 000 entrées payantes au compteur, 500 000 litres de bière écoulés (par pinte de 7,50 à 9 euros), des montagnes de t‑shirts et autres goodies vendus… Bref, un nouveau succès pour le Hellfest qui a une fois de plus transformé le metal en or. Avec des retombées économiques évaluées entre 10 et 20 millions d’euros pour le territoire.

Pourtant, dans les rues de la petite commune qui l’accueille depuis 2006, des posters anonymes ont fleuri sur les murs. « La consommation d’eau du Hellfest équivaut à celle de Clisson pendant un an », peut‐on lire. Ou plus ironique : « Le Hellfest est hyper écolo avec son nouveau parc à vélos. » La marque de critiques montantes au sein de la population sur le gigantisme du festival. « La question, c’est jusqu’où on va sur le plan foncier. Là, il faut dire stop. Qui décide à Clisson : c’est le maire Xavier Bonnet ou Benjamin Barbaud ? Lui, le directeur du festival, pousse son truc c’est normal », cingle Franck Nicolon, conseiller municipal et régional (EELV) d’opposition.